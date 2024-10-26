АКМ одержал вторую победу подряд, переиграв «Сокол»

На сей раз подопечным Олега Горбенко противостоял красноярский «Сокол», который хоть и занимал перед игрой 19 строчку в турнирной таблице, но представлял из себя угрозу для любого соперника. К тому же, красноярцы проводили первый матч при новом главном тренере Юрием Файкове.

Старт поединка выдался равным. Хоккеисты обеих команд поочередно угрожали воротам друг друга. Но и Вадим Пастух, и Илья Румянцев, вышедшие в старте, не позволяли открыть счет. Ближе к экватору первой трети АКМ прибрал инициативу к своим рукам и начал изрядно нагружать оборону соперника. Под занавес периода туляки оказались в большинстве, а Александр Локтев его реализовал, подставив клюшку на пятаке под бросок Глеба Петрова.

Вторая двадцатиминутка также прошла в равной борьбе. «Сокол» попытался отыграться в большинстве, но туляки грамотно оборонялись. И почти все броски гостей застревали в ногах игроков АКМ, не доходили до голкипера. На экваторе матча «Соколу» все же удалось сравнять счет - Илья Кожухов оказался самым расторопным в том эпизоде и послал шайбу точно в цель. После пропущенной шайбы хозяева активизировались, заработали большинство и умело его реализовали - Никита Мокин подоспел на добивание и с неудобной послал шайбу в сетку. Большинство помогло тулякам и в концовке игрового отрезка - Михаил Шалагин сделал все, чтобы перевес его команды ко второму перерыву был более комфортным.

Заключительный игровой отрезок получился напряженным. «Сокол» всеми силами стремился отыграться, а хозяева площадки стремились упрочить перевес, регулярно создавая моменты у чужих ворот. После одного из эпизодов на пятаке ворот Пастуха судьи поехали смотреть повтор, а выйдя со скамейки резюмировали - шайба пересекла линию ворот, автором гола стал Кирилл Смирнов. В концовке поединка главный тренер «Сокола» Юрий Файков взял тайм-аут, поменял вратаря на шестого полевого, но это не помогло гостям отыграться. 27 октября туляки сыграют против новокузнецкого «Металлурга».

АКМ - «Сокол» 3:2

1:0 17:34 Локтев (Петров, Афанасьев) в большинстве

1:1 28:48 Кожухов (Скворцов, Кожухов)

2:1 30:57 Мокин (Шалагин) в большинстве

3:1 38:59 Шалагин (Теряев, Петров) в большинстве

3:2 45:18 Смирнов (Никонцев)

Статистика матча: Броски: 73-61; Броски в створ: 43-35; Блокированные броски: 18-19; Голы: 3-2; Вбрасывания: 36-40; Штраф: 13-13.