Нацпроект «Беспилотные авиационные системы»: в Туле проходит Всероссийский фестиваль «Дотянуться до неба»

В треке «Мечта» школьники на практике знакомятся с беспилотными технологиями, которые применяются в космическом пространстве.

Участие в нем принимают порядка 2000 школьников и студентов, представители образовательного и профессионального сообщества региона.

Как отметила министр образования региона Оксана Осташко, в Тульской области по поручению Губернатора Дмитрия Миляева уделяется особое внимание развитию отрасли БАС. В 2024 году Тульская область стала одним из пилотных регионов федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

«В нем участвуют 17 школ, на базе которых действуют специализированные классы, и Тульский государственный технологический колледж, где создан Центр практической подготовки по разработке, производству и эксплуатации БАС. Площадка фестиваля также является участником проекта. С 2023 года в колледжах и техникумах региона ведется подготовка по специальности «Эксплуатация беспилотных систем». Интерес молодежи растет. И на сегодняшний день более 600 обучающихся зачислены в кружки по данному направлению», — сказала Оксана Осташко.

Фестиваль проходит по трем трекам, каждый из которых состоит из нескольких уровней применения дронов: от хозяйственных маршрутов до дальнего космоса.

В треке «Мечта» школьники на практике знакомятся с беспилотными технологиями, которые применяются в космическом пространстве.

В ходе трека «Технологии» студентам представили мастер-классы и экспертные лекции по реализованным технологическим разработкам в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), по сборке и симуляции полетов, применению дополненной и виртуальной реальности, основам аэродинамики и др.

В рамках деловой программы трека «Общество» эксперты обсудили возможности применения инструментов федеральных проектов в сфере БАС, формирование сквозной системы подготовки кадров в научно-производственном центре БАС Тульской области, а также обучение проектированию и эксплуатации БПЛА в школах и колледжах региона.

«Президент России определил отрасль БАС одним из приоритетов развития регионов. Необходимо сформировать формы поддержки, обеспечить возможности для самореализации талантов. а также для разработки технологических стартапов. Одной из мер такой поддержки станет создание научно-производственного центра беспилотных авиационных систем Тульской области. На его базе будет обеспечен доступ к необходимой инфраструктуре и оборудованию, а также размещено производство», — подчеркнул министр промышленности и торговли Тульской области Николай Еланцев.

Также на площадке фестиваля состоялась выставка, посвященная достижениям региона и карте образовательных возможностей в отрасли БАС.

«Ключевая идея фестиваля «Дотянуться до неба» заключается в его названии. Мы бы хотели, чтобы тема дронов увлекла молодежь не только на так называемом земном уровне, который мы можем видеть уже сейчас, но и на уровне далекого космоса и стратосферы, где на самом деле уже совсем скоро тоже начнут применяться беспилотные авиационные системы. Мы делаем это в интерактивном, игровом формате, где школьники и студенты могут нарисовать, смоделировать дизайн, собрать и поуправлять дроном не только в реальном, но и в киберфизическом мире, что гораздо сильнее вовлекает ребят в тематику пилотирования БАС», — сказал директор Центра компетенций по БАС Университета 2035 Дмитрий Кайсин.

«Дотянуться до неба» проводится Университетом 2035 в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» национального проекта «Беспилотные авиационные системы» при поддержке Минобрнауки России и национальной киберфизической платформы «Берлога».