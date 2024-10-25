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В Туле отопительный сезон проходит штатно – администрация города

В Туле отопительный сезон проходит штатно – администрация города

Илье Беспалову доложили результаты старта отопительного сезона

Сегодня, 25 октября, глава администрации города Тулы провел рабочее совещание по итогам начала отопительного сезона.

Напомним, по поручению главы региона Дмитрия Миляева отопительный сезон стартовал досрочно 7 октября. Теплоноситель был доведен до границ эксплуатационной ответственности всех объектов социальной сферы, жилых домов и пр. При этом на подачу теплоносителя на социально значимые объекты ресурсоснабжающим организациям давалось 5 суток и 7 суток – на многоквартирные дома. Работы по пуску котельных и теплоносителя проходили в штатном режиме. 

Далее в течение 10 дней управляющие компании осуществляли регулировку внутренних систем центрального отопления. Главе администрации доложили, что до 23 октября УК провели регулировочные работы внутридомовых систем теплоснабжения. Начальники терокругов находятся на связи с управляющими компаниями и держат на контроле вопросы подачи тепла в тульские квартиры.

Отопительный сезон в Туле проходит штатно. Обращения по вопросу отсутствия отопления в социально значимых объектах отсутствуют. 

Глава администрации поручил держать на контроле ход отопительного сезона во взаимодействии с управляющими компаниями. И в случае необходимости оказывать содействие УК и ресурсоснабжающим организациям.

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