В Туле отопительный сезон проходит штатно – администрация города

Сегодня, 25 октября, глава администрации города Тулы провел рабочее совещание по итогам начала отопительного сезона.

Напомним, по поручению главы региона Дмитрия Миляева отопительный сезон стартовал досрочно 7 октября. Теплоноситель был доведен до границ эксплуатационной ответственности всех объектов социальной сферы, жилых домов и пр. При этом на подачу теплоносителя на социально значимые объекты ресурсоснабжающим организациям давалось 5 суток и 7 суток – на многоквартирные дома. Работы по пуску котельных и теплоносителя проходили в штатном режиме.

Далее в течение 10 дней управляющие компании осуществляли регулировку внутренних систем центрального отопления. Главе администрации доложили, что до 23 октября УК провели регулировочные работы внутридомовых систем теплоснабжения. Начальники терокругов находятся на связи с управляющими компаниями и держат на контроле вопросы подачи тепла в тульские квартиры.

Отопительный сезон в Туле проходит штатно. Обращения по вопросу отсутствия отопления в социально значимых объектах отсутствуют.

Глава администрации поручил держать на контроле ход отопительного сезона во взаимодействии с управляющими компаниями. И в случае необходимости оказывать содействие УК и ресурсоснабжающим организациям.