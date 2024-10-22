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Веневский суд признал отца погибшего в зоне СВО бойца недостойным наследником
Фото Артёма Жильцова

Веневский суд признал отца погибшего в зоне СВО бойца недостойным наследником

Мужчина бросил жену с ребёнком, когда мальчику был всего год, а после его гибели решил получить государственную выплату.

Веневский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску родственников бойца погибшего в зоне проведения СВО о признании его отца недостойным наследником. 

Отец оставил будущего защитника Отечества, когда ему был всего 1 год. Участия в жизни сына мужчина не принимал, алименты не платил, жизнью и здоровьем ребёнка не интересовался.

В июне парень погиб в зоне проведения СВО и отец заявил, что хочет получить свою часть единовременной выплаты в 5 млн рублей. Другие родственники воина посчитали, что мужчина не имеет право претендовать на эти деньги.

Суд встал на сторону истцов и признал отца недостойным наследником. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

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Место
Тульская областьВенев

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