17 крупных предприятий приглашают туляков на ярмарку вакансий

24 октября в Туле состоится очередная ярмарка вакансий. Мероприятие могут посетить все, кто ищет работу или хочет сменить профессию. Об этом сообщает Центр занятости Тульской области.
Свои вакансии представят 17 компаний:
- АО «АК „Туламашзавод“»;
- АО «Машзавод „Штамп“»;
- ООО «Тоз-Энерго»;
- АО «Почта России»;
- АО «Тулачермет»;
- ООО «Станкотехника»;
- Тульский центр организации работы железнодорожных станций;
- ООО «Малиновский комбинат ЖБИ»;
- АО «НПО „Базальт“»;
- Управление Росреестра по Тульской области;
- АО «ЦКБА»;
- АО «Полема»;
- ООО «Ресурс Групп»;
- АО «Октава»;
- АО «КБП»;
- АО «Тулажелдормаш им. А. В. Силкина»;
- ПАО «Завод Тула».
Среди вакансий: оператор станков с программным управлением, слесарь-ремонтник, фрезеровщик, шлифовщик, электрогазосварщик, электромонтер и другие.
Открытый отбор состоится по адресу: Тула, ул. Демонстрации, д. 34. Начало в 14.00.