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17 крупных предприятий приглашают туляков на ярмарку вакансий
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

17 крупных предприятий приглашают туляков на ярмарку вакансий

Вход свободный.

24 октября в Туле состоится очередная ярмарка вакансий. Мероприятие могут посетить все, кто ищет работу или хочет сменить профессию. Об этом сообщает Центр занятости Тульской области.

Свои вакансии представят 17 компаний:

  • АО «АК „Туламашзавод“»;
  • АО «Машзавод „Штамп“»;
  • ООО «Тоз-Энерго»;
  • АО «Почта России»;
  • АО «Тулачермет»;
  • ООО «Станкотехника»;
  • Тульский центр организации работы железнодорожных станций;
  • ООО «Малиновский комбинат ЖБИ»;
  • АО «НПО „Базальт“»;
  • Управление Росреестра по Тульской области;
  • АО «ЦКБА»;
  • АО «Полема»;
  • ООО «Ресурс Групп»;
  • АО «Октава»;
  • АО «КБП»;
  • АО «Тулажелдормаш им. А. В. Силкина»;
  • ПАО «Завод Тула».

Среди вакансий: оператор станков с программным управлением, слесарь-ремонтник, фрезеровщик, шлифовщик, электрогазосварщик, электромонтер и другие.

Открытый отбор состоится по адресу: Тула, ул. Демонстрации, д. 34. Начало в 14.00.

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