17 крупных предприятий приглашают туляков на ярмарку вакансий

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

24 октября в Туле состоится очередная ярмарка вакансий. Мероприятие могут посетить все, кто ищет работу или хочет сменить профессию. Об этом сообщает Центр занятости Тульской области.

Свои вакансии представят 17 компаний:

АО «АК „Туламашзавод“»;

АО «Машзавод „Штамп“»;

ООО «Тоз-Энерго»;

АО «Почта России»;

АО «Тулачермет»;

ООО «Станкотехника»;

Тульский центр организации работы железнодорожных станций;

ООО «Малиновский комбинат ЖБИ»;

АО «НПО „Базальт“»;

Управление Росреестра по Тульской области;

АО «ЦКБА»;

АО «Полема»;

ООО «Ресурс Групп»;

АО «Октава»;

АО «КБП»;

АО «Тулажелдормаш им. А. В. Силкина»;

ПАО «Завод Тула».

Среди вакансий: оператор станков с программным управлением, слесарь-ремонтник, фрезеровщик, шлифовщик, электрогазосварщик, электромонтер и другие.

Открытый отбор состоится по адресу: Тула, ул. Демонстрации, д. 34. Начало в 14.00.