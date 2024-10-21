В Туле пройдет Всероссийский фестиваль беспилотников «Дотянуться до неба»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

21 октября этот вопрос обсуждался на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Дмитрия Миляева.

Министр образования Тульской области Оксана Осташко доложила, что в 2024 году Тульская область стала одним из пилотных регионов федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» национального проекта «Беспилотные авиационные системы». В проекте участвуют 17 школ региона, на базе которых созданы специализированные классы, и Тульский государственный технологический колледж (ТГКТ), где создан Центр практической подготовки по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). Здесь будут формировать компетенции ребят в сфере создания, эксплуатации, программирования и управления БАС.

В ходе изучения программы дополнительного образования школьники и студенты учатся не только собирать и пилотировать БПЛА в ручном и автономном режимах, но также получать фото- и видеоизображение с бортовых систем на видеомонитор.

Для реализации проекта в образовательных организациях отремонтированы и брендированы площадки: классы для теоретического обучения, малые и большие полетные зоны. Закуплено интерактивное оборудование: симуляторы, беспилотные авиационные системы, учебные наборы квадрокоптеров, программное обеспечение и т. д.

Преподаватели прошли повышение квалификации по программе «Педагог дополнительного образования в сфере разработки, производства и эксплуатации БАС». Всего должны обучиться 101 педагог, 38 из них уже закончили обучение, а 63 слушателя завершат переподготовку до конца ноября.

Кружки в 17 школах и ТГТК работают по 24 дополнительным общеразвивающим программам продолжительностью от 34 до 144 часов в год.

Записаться на программы дополнительного образования в рамках проекта можно через портал «Государственных услуг» или Региональный навигатор дополнительного образования Тульской области. Сейчас по программам обучаются более 600 ребят.

Оксана Осташко отметила ряд достижений участников проекта:

Отряд «Стрела» Центра образования № 7 из Тулы стал победителем межрегионального слета юнармейских отрядов концерна «Алмаз-Антей» благодаря отличному прохождению гонки и ориентированию с использованием БАС.

В Центре практической подготовки на базе колледжа студенты, обучающиеся по специальности «Эксплуатация беспилотных систем» и уже проявившие себя на Всероссийских соревнованиях и конкурсах в составе сборной Тульской области, ведут практические занятия.

Дмитрий Миляев отметил, что обучение в кружках позволит ребятам получить важные знания и умения, поможет с профессиональным самоопределением при выборе колледжа, вуза или профессии. Поэтому важно продолжить дальнейшую работу по популяризации этого направления.

На совещании также обсудили предстоящий Всероссийский фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба», который пройдет на площадке тульского Центра образования № 59 «Личность» им. Л. С. Выготского 25–26 октября. Основная цель фестиваля — популяризация сферы БАС среди молодежи.

Министр промышленности Тульской области Николай Еланцев сообщил, что ЦО участвует в нацпроекте «Беспилотные авиационные системы» и имеет специализированное оснащение. В фестивале примут участие свыше 1500 человек из Тульской области. Его программа включает 3 трека — для школьников («Мечта»), студентов («Технологии») и специалистов («Общество»). Также будет организована выставка продукции региональных производителей в сфере БПЛА.

Дмитрий Миляев поручил Николаю Еланцеву совместно с министерством образования продолжать отработку всех организационных вопросов.

— Необходимо провести фестиваль, как это всегда бывает в Тульской области, на высоком уровне, — сказал Дмитрий Миляев.