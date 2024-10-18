В Туле пройдут плановые отключения светофоров

Фото Дмитрия Дзюбина

На выходных в областной столице отключат несколько светофоров. Это связано с плановыми работами. В субботу, 19 октября, они пройдут на ул. Советской:

с 8.30 до 9.10 – ул. Советская/пр-т Ленина,

с 9.30 до 10.10 – ул. Советская/ул. Тургеневская,

с 10.30 до 11.10 – ул. Советская/ул. Оборонная,

с 12.30 до 13.10 – ул. Советская/ул. Староникитская,

с 14.30 до 15.10 – ул. Советская/ул. Дзержинского.

В воскресенье запланированы отключения в Пролетарском районе: с 9.00 до 10.30 будет обесточен светофор на пересечении улиц Металлургов и Гастелло, а с 11.00 до 16.30 – на перекрёстке ул. Пролетарская/ул. Чапаева.