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В Туле пройдут плановые отключения светофоров
Фото Дмитрия Дзюбина

В Туле пройдут плановые отключения светофоров

Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. Транспорт».

На выходных в областной столице отключат несколько светофоров. Это связано с плановыми работами. В субботу, 19 октября, они пройдут на ул. Советской:

  • с 8.30 до 9.10 – ул. Советская/пр-т Ленина,
  • с 9.30 до 10.10 – ул. Советская/ул. Тургеневская,
  • с 10.30 до 11.10 – ул. Советская/ул. Оборонная,
  • с 12.30 до 13.10 – ул. Советская/ул. Староникитская,
  • с 14.30 до 15.10 – ул. Советская/ул. Дзержинского.

В воскресенье запланированы отключения в Пролетарском районе: с 9.00 до 10.30 будет обесточен светофор на пересечении улиц Металлургов и Гастелло, а с 11.00 до 16.30 – на перекрёстке ул. Пролетарская/ул. Чапаева.

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