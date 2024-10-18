«А потом удивляемся, что холодно!»: туляки показали голую бесхозную теплотрассу на Хворостухина

«Вот в таком состоянии находятся теплотрасса, подающая тепло к трем 17-этажным многоквартирным домам: ул. Хворостухина, 11-а, 13 и 15, — написала в редакцию подписчица Myslo, жительница этого дома. — Данный участок до настоящего времени не стоит на балансе администрации, и обслуживать его никто не спешит. Провести теплоизоляцию участка обязали комитет земельных и имущественных отношений администрации Тулы. Работы никакие не произведены. А потом мы удивляемся, почему в квартирах холодно. Теплопотери в зимний период огромные!»