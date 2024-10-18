  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «А потом удивляемся, что холодно!»: туляки показали голую бесхозную теплотрассу на Хворостухина - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«А потом удивляемся, что холодно!»: туляки показали голую бесхозную теплотрассу на Хворостухина

«А потом удивляемся, что холодно!»: туляки показали голую бесхозную теплотрассу на Хворостухина

По словам жителей, этот участок теплотрассы – бесхозный.

«Вот в таком состоянии находятся теплотрасса, подающая тепло к трем 17-этажным многоквартирным домам: ул. Хворостухина, 11-а, 13 и 15, — написала в редакцию подписчица Myslo, жительница этого дома. — Данный участок до настоящего времени не стоит на балансе администрации, и обслуживать его никто не спешит. Провести теплоизоляцию участка обязали комитет земельных и имущественных отношений администрации Тулы. Работы никакие не произведены. А потом мы удивляемся, почему в квартирах холодно. Теплопотери в зимний период огромные!»

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 17:30 0
Другие статьи по темам
Событие
теплострасса
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Миграционный скандал в тульской полиции: еще один полковник арестован
Миграционный скандал в тульской полиции: еще один полковник арестован
Николай Воробьев: «Проект «Улыбка детства» помогает сберечь здоровье юных жителей региона»
Николай Воробьев: «Проект «Улыбка детства» помогает сберечь здоровье юных жителей региона»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.