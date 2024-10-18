Суд отправил в СИЗО начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков Алексея Лебедева

Фото Артема Жильцова.

Он вместе с другими крупными полицейскими чинами подозревается в организации незаконной миграции. Как минимум до 17 декабря он будет находиться под стражей.

Сегодня в суде рассмотрели ходатайство следствия о заключении под стражу начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области Алексея Лебедева. Он был задержан накануне вместе с зам. начальника полиции по оперативной работе регионального УМВД Евгением Старцевым. Оба они подозреваются в организации незаконной миграции.

Это самый громкий коррупционный скандал в Тульском УМВД за последние десятилетия.

В суде Лебедев возразил на ходатайство следователя об аресте: «Свидетель, который показал на меня, был арестован 5 месяцев назад. Всё это время я покидал пределы области и мог бы спокойно уехать, но я не делал этого. Я против меры пресечения, связанной с взятием под стражу. Свою вину не признаю».

Адвокат Лебедева добавил, что у подзащитного двое несовершеннолетних детей, он имеет госнаграды. Также у него есть некое заболевание, препятствующее нахождению под стражей. Настаивал на домашнем аресте.

По сообщению регионального СК, начальнику УКОН вменяют совершение преступлений, предусмотренных «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, ч. 3 ст. 210 УК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Напомним, 17 октября задержания высоких чинов полиции в тульском УМВД продолжились. По версии следствия, с 2020 по 2024 год полицейские, будучи членами комиссии по выдаче квот на разрешение на временное проживание иностранцам, за взятки выдавали квоты по заведомо недостоверным сведениям иностранцев.

Они действовали в составе преступного сообщества, причастного к организации незаконной миграции на территории региона. Ранее по этому делу уже были задержаны: экс-начальник тульской полиции Роман Корсаков, заместитель начальника миграционной службы УМВД полковник Паситова, начальник миграционной службы УМВД Денис Оськин и другие. Всего, вместе с гражданскими сообщниками, по делу проходят около 20 человек.