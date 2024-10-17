Велохайвей «‎Лев Толстой» доделают в Туле к 2028 году

Фото из архива Myslo.

В Москве состоялось второе заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения Л. Н. Толстого под председательством руководителя администрации Президента Антона Вайно. В заседании принял участие губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Оргкомитет был создан в августе 2022 года в соответствии с Указом Президента РФ о праздновании 200-летия Л. Н. Толстого в 2028 году. В его состав входят руководители федеральных органов власти, главы субъектов РФ, заметные общественные и культурные деятели. Среди них министр культуры РФ Ольга Любимова, помощник Президента РФ Алексей Дюмин, ректор МГУ Виктор Садовничий, художественный руководитель МХТ Константин Хабенский, директор Государственного музея им. Л. Н. Толстого Владимир Толстой и директор государственного музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда и другие.

Дмитрий Миляев рассказал, что Тульская область ведет масштабную работу по подготовке к юбилею.

— Юбилей Льва Толстого — значимое культурное событие, которое будет отмечаться не только в России, но и за рубежом. На тульской земле писатель провел большую часть своей жизни и создал свои великие произведения. Именно она и станет центром юбилейных торжеств, — сказал губернатор.

В регионе реализуются масштабные проекты на территориях, связанных с деятельностью Толстого. Это касается не только таких объектов, как «Ясная Поляна» или железнодорожных станций «Козлова Засека» и «Ясенки», но и целого ряда населенных пунктов.

Создан уникальный музейный кластер в селе Крапивна — историческом поселении федерального значения. Здесь открыты четыре музея, дом культуры и мини-гостиница. Функционирует туристско-информационный центр, благоустраивается набережная.

Важна роль дорожной инфраструктуры. Уже отремонтированы автоподъезды к музею-усадьбе «Ясная Поляна», имению «Малое Пирогово» и усадьбе Толстых «Покровское».

Также необходимо обратить внимание на дорожную инфраструктуру к населенным пунктам, где расположены филиалы музея-усадьбы «Ясная Поляна» и памятные места, связанные с Толстым, с учетом межрегиональных туристических маршрутов. Эти капиталоемкие проекты также требуют федеральной поддержки.

В Туле будет реконструирован сквер имени Льва Толстого. Здесь уже установлен крупнейший в России памятник писателю.

В 2025 году будет создан литературный кластер под открытым небом, где молодые писатели и любители литературы смогут встречаться, обмениваться идеями.

К 2028 году также планируется завершение проекта «Велохайвей», который соединит сквер с усадьбой Толстого. В настоящее время уже введено в эксплуатацию 3,5 км велодороги.

Тульские театры ставят пьесы Толстого, играют их в малых городах региона, что способствует культурному просвещению молодежи. Еще одним важным творческим пространством является Дом дворянского собрания, где проходят музыкальные мероприятия и экскурсии.

— Вместе с тем в регионе есть объект, требующий поддержки на федеральном уровне — это здание факультета русской филологии Тульского педагогического университета имени Л. Н. Толстого. Вуз неслучайно носит имя писателя: он неоднократно лично бывал в историческом корпусе, в нем учились его сыновья, — сказал Дмитрий Миляев.

Университет предложил создать культурно-выставочный центр, который смогут посещать все желающие. Правительство региона поддержало эту инициативу, однако для реализации проекта необходим ремонт здания. В 2020 году были обновлены кровля и фасад, на повестке — проведение отделочных работ и благоустройства.

Губернатор предложил включить этот объект в государственную программу Минпросвещения России по ремонту подведомственных учреждений.