Туляки опасаются, что из-за нового автобуса могут исчезнуть маршрутки № 33 и 34

Фото пресс-службы администрации Тулы.

А если так случится, то это негативно повлияет на транспортную доступность некоторых населенных пунктов Большой Тулы.

С 15 октября в Туле запустили автобус № 77, который передвигается по маршруту деревня Судаково — «Ст. Южная». Этим оказались недовольны водители маршруток № 33 и 34. По их словам, им не достается пассажиров с Косой Горы, потому что новые автобусы забирают людей себе. Об этом пишет телеграм-канал «Первомайка».

— Несмотря на то, что маршрут не такой уж и продолжительный, основную массу жителей Косой Горы новые автобусы забирают. Вчера в маршрутке началась дискуссия: кто-то кричит, что теперь нужно пересаживаться в другой транспорт, если едешь из центра, кто-то, что ожидания не оправдались и 33-й снова стоит на конечной 34-го лайна. У водителей же всегда одна и та же боль: людей отбирают, комиссия за платежи картами на этом маршруте огромна — 18%. Так еще и приходят эти копейки нам только через 1-2 месяца, — рассказали водители.

Жители Большой Тулы опасаются, что из-за нового автобуса ухудшится транспортная доступность некоторых населенных пунктов, в частности деревни Рвы.

— Ранее туда ходил 33-й лайн 4 раза в день. В деревне проживает большое число пенсионеров (и не только), не имеющих личных транспортных средств, но нуждающихся в том, чтобы доехать в магазин, аптеку, больницу и т. д. Есть те, которые работают, но также не имеют личных транспортных средств. Такси на постоянной основе тоже не каждый может себе позволить.

Отмечу также, что впереди зима. В случае непогоды дорогу, хотя бы до деревни, иногда чистили, так как туда приезжал лайн. Лайна не будет — велика вероятность, что и чистить не будут тоже. До продления маршрута 33-го лайна с расчисткой снега до деревни были серьезные проблемы.

Последний момент. Косогорское кладбище. Без 33-го лайна с Косой Горы до туда тоже не будет возможности добраться, — написала тулячка Анастасия.

Сами же водители маршруток рассказали «Первомайке», что, по их мнению, скоро коммерческого транспорта совсем не останется. Он уступит место муниципальному. Ранее такое предположение озвучивала и президент Тульского транспортного союза Вера Коротких:

— Больше коммерческого транспорта в Туле уже не будет. Водителей не хватает, они уходят в такси, говорят, там им выгоднее: работаешь на себя, никто над тобой не стоит. Некоторые маршруты закрываются или переходят на регулируемые тарифы, покупают пазики. Выходить на маршрут, имея дотации, выгоднее. В этом случае водителям все равно, есть пассажиры или нет, например в вечернее время. Они все равно получают оплату за пройденный километраж.

Есть вероятность, что с нового года, например, маршрут № 55 тоже станет регулируемым. Так что теперь будущее за муниципальным транспортом. Да, конечно, останутся отдельные маршруты, где большим автобусам неудобно ездить, но их будет не так много.

По словам Веры Коротких, сейчас коммерческого транспорта в Туле стало гораздо меньше: с 1628 количество машин сократилось до порядка 400.