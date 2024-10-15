Фото пресс-службы администрации Тулы.

На нем будут работать автобусы среднего класса.

Сегодня, 15 октября, в Туле запустили маршрут № 77 Судаково — «Ст. Южная». Как сообщили в администрации города, на нем будут работать автобусы среднего класса.

Схема движения через поселок Косая Гора:

— д. Судаково — ул. Дзержинского — ул. Школьная — ул. Генерала Горшкова — ул. Максима Горького — Демешковская ул. — Орловское ш. — Набережная ул. — Щекинское ш. — пр. Ленина — ул. Рязанская — пр. Ленина.

Остановочные пункты:

— д. Судаково — ул. Генерала Горшкова — Вечный Огонь — ДК Косая Гора — ул. Демешковская — Заводоуправление — Пятачок — Косогорский мост — Ивановские дачи — поселок Менделеевский — Ново-Басово — с/х Декоративные культуры — ул. Вознесенского — «Тула Арена» — ст. Южная.