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В Туле пройдет премьера уличного спектакля «Покорители Зари»

В Туле пройдет премьера уличного спектакля «Покорители Зари»

Действие развернется во дворе «Октавы».

20 октября театр-студия «Мюсли» приглашает туляков на премьеру уличного спектакля «Покорители Зари» по мотивам сказки К. С. Льюиса из цикла «Хроники Нарнии».

Странствия по морю, в которых герой обретает самого себя — сюжет, волновавший людей с глубокой древности. Вспомним Одиссея или аргонавтов. Театр «Мюсли» обращается к этой теме в спектакле, основанном на сказке «Покоритель Зари, или Плаванье вокруг света» о волшебной стране Нарнии. Подростки из нашего мира попадают в другое измерение, где можно встретить фавна, русалку или дракона, но самое главное — там идёт та же битва между добром и злом, что и в человеческом сердце. И можно превратиться в дракона самому, если зло все же одержит верх…

«Покорители Зари» — уличный пластический спектакль с элементами файер-шоу и обилием спецэффектов. Яркие образы, эффектные костюмы, разные техники театра сменяют друг друга. Актеры работают с пластическим театром, масками, тростевыми куклами и пр.).

Спектакль пройдет во дворе творческого индустриального кластера «Октава». Начало в 17.00. Продолжительность — 1 час. Одевайтесь теплее!

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