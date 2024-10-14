В Туле пройдет премьера уличного спектакля «Покорители Зари»

20 октября театр-студия «Мюсли» приглашает туляков на премьеру уличного спектакля «Покорители Зари» по мотивам сказки К. С. Льюиса из цикла «Хроники Нарнии».

Странствия по морю, в которых герой обретает самого себя — сюжет, волновавший людей с глубокой древности. Вспомним Одиссея или аргонавтов. Театр «Мюсли» обращается к этой теме в спектакле, основанном на сказке «Покоритель Зари, или Плаванье вокруг света» о волшебной стране Нарнии. Подростки из нашего мира попадают в другое измерение, где можно встретить фавна, русалку или дракона, но самое главное — там идёт та же битва между добром и злом, что и в человеческом сердце. И можно превратиться в дракона самому, если зло все же одержит верх…

«Покорители Зари» — уличный пластический спектакль с элементами файер-шоу и обилием спецэффектов. Яркие образы, эффектные костюмы, разные техники театра сменяют друг друга. Актеры работают с пластическим театром, масками, тростевыми куклами и пр.).

Спектакль пройдет во дворе творческого индустриального кластера «Октава». Начало в 17.00. Продолжительность — 1 час. Одевайтесь теплее!

6+.