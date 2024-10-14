В колледжах и техникумах Тульской области пройдет Единый день открытых дверей

Фото Дмитрия Дзюбина.

19 октября в 79 регионах России пройдет Единый день открытых дверей кластеров федерального проекта «Профессионалитет». Тульская область присоединится к акции.

Как сообщает министерство образования региона, в мероприятиях примут участие школьники и их родители. Они смогут познакомиться с востребованными рабочими профессиями, узнать, по каким программам учатся студенты колледжей и техникумов, как осуществляется процесс трудоустройства в ведущие компании страны.

В Единый день открытых дверей участников ждут экскурсии по кластерам, профессиональные пробы, родительские собрания, встречи с представителями предприятий-партнеров.

В Тульской области в рамках «Профессионалитета» функционируют 8 кластеров по 5 отраслям экономики, которые включают 19 организаций СПО и более 30 предприятий региона. По программам «Профессионалитета обучается порядка 5 тысяч студентов.

График проведения Единого дня открытых дверей: