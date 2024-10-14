В колледжах и техникумах Тульской области пройдет Единый день открытых дверей

19 октября в 79 регионах России пройдет Единый день открытых дверей кластеров федерального проекта «Профессионалитет». Тульская область присоединится к акции.
Как сообщает министерство образования региона, в мероприятиях примут участие школьники и их родители. Они смогут познакомиться с востребованными рабочими профессиями, узнать, по каким программам учатся студенты колледжей и техникумов, как осуществляется процесс трудоустройства в ведущие компании страны.
В Единый день открытых дверей участников ждут экскурсии по кластерам, профессиональные пробы, родительские собрания, встречи с представителями предприятий-партнеров.
В Тульской области в рамках «Профессионалитета» функционируют 8 кластеров по 5 отраслям экономики, которые включают 19 организаций СПО и более 30 предприятий региона. По программам «Профессионалитета обучается порядка 5 тысяч студентов.
График проведения Единого дня открытых дверей:
- 11.00 — Алексинский машиностроительный техникум (г. Алексин, ул. Октябрьская, д. 1-а).
- 11.00 — Алексинский химико-технологический техникум (г. Алексин, пл. Победы, д. 12).
- 10.00 — Богородицкий политехнический колледж (г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 157).
- 11.00 — Донской политехнический колледж (г. Донской, ул. 30 лет Победы, д. 4).
- 11.00 — Ефремовский химико-технологический техникум (г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 126).
- 10.00 — Новомосковский политехнический колледж (г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 24).
- 9.00 — Новомосковский техникум пищевых биотехнологий (г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 25).
- 10.00 — Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» им. И. А. Стебута (г. Богородицк, ул. Совхоз-техникум, стр. 2-а).
- 12.00 — Социально-технологический колледж (г. Тула, ул. Рязанская, д. 1).
- 11.00 — Технический колледж им. С. И. Мосина ТулГУ (г. Тула, пос. Мясново, 18 проезд, д. 94).
- 10.00 — Тульский государственный технологический колледж (г. Тула, 7-й Полюсный проезд, д. 16).
- 11.00 — Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса, (г. Тула, ул. Металлургов, д. 70, корп. 2; ул. Чмутова, д. 1-в; г. Белев, ул. Лебедевская, д. 5; Одоев, ул. Л. Толстого, д. 7).
- 14.00 — Тульский колледж строительства и отраслевых технологий (г. Тула, проспект Ленина, 43).
- 10.00 — Тульский сельскохозяйственный колледж им. И. С. Ефанова (г. Тула, ул. Оборонная, д. 93, корп. 1).
- 9.00 — Тульский технико-экономический колледж им. А. Г. Рогова (г. Тула ул. Ф. Энгельса, д. 89; г. Суворов, ул. Ленинского юбилея, д. 4).
- 10.00 — Тульский экономический колледж (г. Щекино, ул. Советская, д. 40).
- 11.00 — Узловский политехнический колледж (г. Узловая, ул. Трудовые резервы, д. 13).
- 10.00 — Щекинский политехнический колледж (г. Щекино, ул. Советская, д. 1).
- 9.00 — Ясногорский технологический техникум (г. Ясногорск, ул. Л. Толстого, д. 1).