Туляки могут обратиться в региональное СУ СК России через соцсети

Фото пресс-службы СУ СК России по Тульской области

С января по сентябрь текущего года сотрудники следственного управления по Тульской области рассмотрели более 1500 обращений жителей региона. Для удобства коммуникации региональным следственным управлением обращения принимаются через официальные аккаунты ведомства в соцсети «ВКонтакте» и Телеграме.

Туляки могут сообщить о готовящемся либо совершенном преступлении, получить информацию по вопросам расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок, передать значимую для следственных органов информацию и получить справки.

Для оперативной связи с адресатом сотрудники могут попросить указать в тексте обращения анкетные данные, а также номер мобильного телефона или адрес электронной почты.