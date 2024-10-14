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Туляки могут обратиться в региональное СУ СК России через соцсети
Фото пресс-службы СУ СК России по Тульской области

Туляки могут обратиться в региональное СУ СК России через соцсети

Сообщения принимаются через Телеграм и группу «ВКонтакте».

С января по сентябрь текущего года сотрудники следственного управления по Тульской области рассмотрели более 1500 обращений жителей региона. Для удобства коммуникации региональным следственным управлением обращения принимаются через официальные аккаунты ведомства в соцсети «ВКонтакте» и Телеграме

Туляки могут сообщить о готовящемся либо совершенном преступлении, получить информацию по вопросам расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок, передать значимую для следственных органов информацию и получить справки.

Для оперативной связи с адресатом сотрудники могут попросить указать в тексте обращения анкетные данные, а также номер мобильного телефона или адрес электронной почты.

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14 октября, в 21:21 0
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