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Тульская полиция подвела итоги операции «Нелегал»
Фото Артёма Жильцова

Тульская полиция подвела итоги операции «Нелегал»

Комплексное оперативно-профилактическое мероприятие проводилось с 30 сентября по 6 октября.

Силовики проверяли предприятия и организации, использующие иностранную рабочую силу, места компактного проживания иностранцев, строительные, торговые и сельскохозяйственные объекты.

За неделю было выявлено 487 административных правонарушений. Больше 300 из них связаны с несоблюдением правил въезда, выезда и пребывания в России. На втором месте по численности – нарушение порядка осуществления трудовой деятельности.

Принято 85 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны. 55 нелегалов не смогут вернуться в Россию. За время операции сотрудники ГАИ выявили 328 нарушений ПДД со стороны иностранцев.

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вчера, в 22:30 +1
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