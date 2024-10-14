Тульская полиция подвела итоги операции «Нелегал»

Фото Артёма Жильцова

Силовики проверяли предприятия и организации, использующие иностранную рабочую силу, места компактного проживания иностранцев, строительные, торговые и сельскохозяйственные объекты.

За неделю было выявлено 487 административных правонарушений. Больше 300 из них связаны с несоблюдением правил въезда, выезда и пребывания в России. На втором месте по численности – нарушение порядка осуществления трудовой деятельности.

Принято 85 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны. 55 нелегалов не смогут вернуться в Россию. За время операции сотрудники ГАИ выявили 328 нарушений ПДД со стороны иностранцев.