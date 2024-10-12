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У школьников с высоким IQ обнаружили склонность к алкоголизму
Фото: ru.freepik.com.

У школьников с высоким IQ обнаружили склонность к алкоголизму

Кроме того, случаи алкоголизма были более распространены среди мужчин.

Ученые установили, что у лиц с высоким IQ в школе больше шансов стать алкоголиками во взрослом возрасте, сообщает «Газета.ру».

Испытуемые были разделены на три категории: трезвенники, умеренно пьющие (от одной до 29 единиц алкоголя в месяц для женщин и до 59 — для мужчин) и сильно пьющих (более 30 единиц алкоголя для женщин в месяц и более 60 — для мужчин). После этого ученые проанализировали информацию об IQ добровольцев в старших классах школы.

Исследователям удалось установить, что с каждым увеличением IQ на один пункт вероятность сообщения об умеренном или чрезмерном потреблении алкоголя возрастала на 1,6%. Кроме того, случаи алкоголизма были более распространены среди мужчин по сравнению с женщинами, что подтверждает результаты других исследований о большей склонности первых к рискованному употреблению спиртного.

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Автор:
сегодня, в 17:19 0
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