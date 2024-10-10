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Тульская область показала на выставке «Золотая осень» конопляный протеин и сыры
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область показала на выставке «Золотая осень» конопляный протеин и сыры

Производители представили региональные колбасы, кондитерские изделия, а также концентрат молочного белка.

Сегодня, 10 октября, в Москве на площадке учебно-выставочного комплекса «Тимирязев центр» открылась 26-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». На тульском стенде разместили лучшие образцы продукции свыше 30 предприятий АПК под девизом «Двигаться вперед, сохраняя и приумножая лучшее». 

Производители представили, в частности, традиционные региональные продукты (сыры, колбасы, кондитерские изделия), а также уникальные ингредиенты (концентрат молочного белка, конопляный протеин).

На протяжении нескольких лет регион занимает 2-е место в России по производству картофеля, 3-е место в ЦФО по производству рапса. В прошлом году аграрии собрали рекордный в истории региона урожай картофеля — более 700 тысяч тонн. Шестой год подряд область преодолевает планку в 2 миллиона тонн зерновых. А общий объем продукции сельского хозяйства за прошлый год составил порядка 110 миллиардов рублей.

Ежегодно на поддержку тульских аграриев выделяется около 2 миллиардов рублей. Губернатор Дмитрий Миляев поставил задачу повышать устойчивость отрасли, делать ее более технологичной, чтобы к 2030 году обеспечить увеличение объема продукции АПК не менее чем на 25% к уровню 2021 года, а экспорта — в 1,5 раза.

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Автор:
сегодня, в 16:49 0
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