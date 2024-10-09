На границе Тульской области заметили зубров

Скрин из видео заповедника «Калужские засеки».

На территории заповедника «Калужские засеки», который находится на границе с Тульской областью, заметили зубров.

Животные попались на фотоловушку заповедника, когда передумали переходить малую лесную речку.

— Это только на первый взгляд зубры — медлительные и неповоротливые животные. Посмотрите, какие чудеса ловкости они могут показать, — сообщили в заповеднике.

Зубр — чрезвычайно массивное животное, вес взрослого быка может достигать тонны. Животные живут стадами, которые могут достигать двадцати голов. В этих стадах, как и у многих копытных, нет взрослых самцов. Они предпочитают жить по одиночке и присоединяются к своим только в период гона, то есть в конце лета или начале осени.

