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На границе Тульской области заметили зубров
Скрин из видео заповедника «Калужские засеки».

На границе Тульской области заметили зубров

Животные попались на фотоловушку заповедника.

На территории заповедника «Калужские засеки», который находится на границе с Тульской областью, заметили зубров. 

Животные попались на фотоловушку заповедника, когда передумали переходить малую лесную речку.

— Это только на первый взгляд зубры — медлительные и неповоротливые животные. Посмотрите, какие чудеса ловкости они могут показать, — сообщили в заповеднике. 

Зубр — чрезвычайно массивное животное, вес взрослого быка может достигать тонны. Животные живут стадами, которые могут достигать двадцати голов. В этих стадах, как и у многих копытных, нет взрослых самцов. Они предпочитают жить по одиночке и присоединяются к своим только в период гона, то есть в конце лета или начале осени.
 

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Автор:
сегодня, в 17:32 +2
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