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Всероссийский конкурс «Соло-Стар 2024» выявил новых победителей
Фото предоставлены Ольгой Хорчек.

Всероссийский конкурс «Соло-Стар 2024» выявил новых победителей

Конкурс персонального мастерства состоялся 6 октября в ДК «Туламашзавод».

Соревнования провела Федерация эстрадного и современного танца Тульской области. В этом году в событии приняли участие 125 сольных танцоров из 26 танцевальных коллективов из семи городов.

На сцене юные артисты показали 148 танцевальных номеров балетной, джазовой, народной хореографии, а так же модерн, акробатику, танцевальное шоу, эстрадный танец и другие стили. Оценивали участников судьи из Воронежа, Тулы, Санкт-Петербурга.

Гран-при в номинации «Открытие» выиграла Дарья Фомина (образцовый коллектив «Непоседы»). 

Гран-при в номинации «Золотой дуэт» заслуженно получили Ярослав Проскурин и Анна Сальникова (Танцтеатр «Элегия»).

Гран-при в номинации «Бриллиантовое трио» досталось Анастасии Ворониной, Карине Драгуновой и Веронике Кунушкиной (школа эстрадного балета «Рэмикс»). 

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