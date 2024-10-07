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К концу года в рамках догазификации к «голубому топливу» подключат 1400 тульских домов

К концу года в рамках догазификации к «голубому топливу» подключат 1400 тульских домов

Исполнение поручения Президента РФ по догазификации стало одной из основных тем оперативного совещания в региональном правительстве.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков доложил, что в рамках догазификации уже заключено более 12500 договоров. Газ подведен к границам более 8600 земельных участков и пущен в 4200 домовладений. В 2024 году планируется газицифировать еще 1400 домов. 

По словам министра, сроки исполнения договоров догазификации до границ земельного участка зависят от объема работ. Регион отслеживает своевременное исполнение договоров по подведению до границ земельного участка и пуску газа.

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Ведется догазификация медицинских и образовательных учреждений региона. В 2023 году к газу были подключены школа в с. Кузовка Богородицкого района и больница в д. Сергиевское Киреевского района. В текущем году планируется подключить 3 медицинских и 2 образовательных учреждения. Дмитрий Миляев поручил министру обеспечить координацию работы администраций муниципалитетов и газоснабжающих организаций, а также информирование жителей.

– Работа регионального и территориальных штабов по газификации должна быть синхронизирована и вестись на регулярной основе. Важно доносить до людей, что пуск газа возможен при взаимном исполнении обязательств как газовиков по строительству газопроводов, так и жителей, у которых должно быть установлено оборудование, проверены дымоходы и заключены договоры на потребление газа. Нужно регулярно проводить сходы и информировать о выполнении каждого этапа газификации, – сказал Дмитрий Миляев.

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Глава региона призвал газовщиков и министерство ЖКХ разработать соответствующую памятку. Есть проблема с финансированием работ по догазификации, но, по словам заместителя председателя Правительства региона Натальи Аникиной, она уже решается. Дмитрий Миляев призвал увеличить темпы работ, чтобы все обязательства были исполнены в срок.

Чиновникам на местах предстоит организовать подомовой обход жителей  для синхронизации подготовки домовладений к пуску газа, а также информирования об использовании льгот. 14 категорий граждан имеют право компенсировать затраты на догазицикацию на сумму до 120 тысяч рублей. Участникам СВО расходы будут компенсированы полностью. Льготы уже получили более 370 человек. Общая сумма выплаченных субсидий превысила 18 млн рублей.

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