Циклон «Кассандра» обрушит рекордные ливни

Фото Алексея Пирязева.

И даже не исключена гроза.

Синоптики предупреждают, что сегодня, 6 октября, после 21.00 в Центральной России ожидаются сильные ливни.

В ночь на понедельник дожди усилятся из-за циклона по имени «Кассандра». Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дороге, так как из-за непогоды ухудшится видимость.

Завтра не исключена и гроза, что крайне редко случается в октябре.

В общей сложности за 24 часа — с вечера воскресенья до вечера понедельника — на регион может обрушиться более 40% месячной нормы осадков.

В среду днем немного распогодится, но это будет самый холодный день в текущем месяце — не выше +5…+10°.

— В четверг инициатива перейдет к антициклону, благодаря чему осадки маловероятны, а из-за туч, наконец-то, выглянет солнце. Под утро посвежеет до 0…+5°, днём +8…+13°. В пятницу сохранится погожий денек, и потеплеет до +12…+17°, в субботу аналогично, и станет еще на градус теплее. В воскресенье осенние дожди возобновятся, и в дневные часы похолодает до +8…+13°, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».