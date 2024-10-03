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Туляк закупил контрабандных сигарет на 16 млн рублей: дело передали в суд
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Туляк закупил контрабандных сигарет на 16 млн рублей: дело передали в суд

Продукцию он хранил на территории двух СНТ.

В Туле прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя оружейной столицы. 

С декабря 2023 года по апрель 2024 года мужчина незаконно выкупил у неустановленного лица для продажи 126 тысяч пачек немаркированных сигарет. Продукцию предприниматель хранил в помещениях на территории двух СНТ в Пролетарском районе.

— Незаконная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками ФСБ, продукция стоимостью более 16 миллионов рублей изъята, — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд. 

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Автор:
сегодня, в 11:27 0
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