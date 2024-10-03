На трассе М-2 «Крым» в Тульской области капитально отремонтируют путепровод

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Путепровод на пересечении с автомобильной дорогой «Южный подход к г. Щекино» расширят до четырех полос.

Путепроводная развязка расположена в границах Огаревского муниципального образования в Щекинском районе Тульской области.

Эксперт Главгосэкспертизы Лидия Когтева отмечает, что участок федеральной трассы М-2 с путепроводом на 216-м километре построен по нормативам дорог II категории с четырехполосной проезжей частью. Габарит существующего путепровода рассчитан на две полосы движения. В ходе капремонта путепровод расширят до четырех полос.

Общая длина ремонтируемого путепровода — 54,61 м. В проектной документации также разработаны решения по приведению подходов к путепроводу в нормативное состояние и по переустройству воздушной линии электропередачи.

Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.