Как в Туле продвигается ремонт в сквере Коммунаров

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Общественное пространство в центре города будут поэтапно делать более современным и благоустроенным.

В Туле продолжается ремонт в сквере Коммунаров, который расположен на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголевской. По муниципальной программе «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» на территории общественного пространства отремонтировали подпорную стену.

В ходе работ специалисты установили, что у стены нет фундамента. Было принято решение об устройстве монолитного бетонного фундамента и монолитной бетонной стены.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, сейчас эти работы выполнены. В 2025 году отремонтируют оставшиеся стены и плиточное покрытие пешеходных дорожек, заменят лавки.

Глава городской администрации Илья Беспалов поручил в этом году восстановить ступени у входа в сквер со стороны проспекта Ленина.