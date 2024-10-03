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Как в Туле продвигается ремонт в сквере Коммунаров
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Как в Туле продвигается ремонт в сквере Коммунаров

Общественное пространство в центре города будут поэтапно делать более современным и благоустроенным.

В Туле продолжается ремонт в сквере Коммунаров, который расположен на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголевской. По муниципальной программе «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» на территории общественного пространства отремонтировали подпорную стену.

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В ходе работ специалисты установили, что у стены нет фундамента. Было принято решение об устройстве монолитного бетонного фундамента и монолитной бетонной стены. 

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Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, сейчас эти работы выполнены. В 2025 году отремонтируют оставшиеся стены и плиточное покрытие пешеходных дорожек, заменят лавки.

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Глава городской администрации Илья Беспалов поручил в этом году восстановить ступени у входа в сквер со стороны проспекта Ленина. 

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