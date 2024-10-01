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«Не стесняйтесь»: Дмитрий Миляев рассказал, как тулякам записаться к нему на личный прием 
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

«Не стесняйтесь»: Дмитрий Миляев рассказал, как тулякам записаться к нему на личный прием 

Достаточно позвонить по телефону доверия губернатора.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал жителям, как записаться к нему на личный прием. Для этого можно будет позвонить на телефон доверия главы региона: 8 800 200-71-02.

— Конечно, принять всех на личном приеме не смогу. Поэтому в еженедельном режиме ведут приемы граждан руководители органов исполнительной власти и главы администраций. Как правило, решение основной части вопросов находится в их компетенции, — написал Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале. 

Глава региона отметил, что на все сообщения в соцсети «ВКонтакте» он отвечает лично. 

— Из-за плотного рабочего графика, большого количества сообщений могу что-то упустить или не оперативно отреагировать. Поэтому не стесняйтесь, напоминайте о себе, — подчеркнул губернатор. 

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Автор:
сегодня, в 10:02 0
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телефон доверияличный приемДмитрий Миляев

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