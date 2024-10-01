На очередной ярмарке трудоустройства тулякам предложат 1400 вакантных мест

3 октября в Центре занятости Тульской области пройдет ярмарка вакансий. Тулякам предложат 1400 вакантных мест. Среди работодателей:
- ООО «Агроторг»;
- Управление Росреестра по Тульской области;
- ГУ ТО Семейный МФЦ «Мой семейный центр»;
- ООО «Волоть»;
- Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области;
- УФСИН России по Тульской области;
- АО «Тулаточмаш»;
- ООО «Тульская гармонь»;
- Министерство здравоохранения Тульской области;
- филиал АО «Дороги и Мосты „Мехстроймост“».
Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.
Ярмарка вакансий пройдет по адресу: Тула, ул. Демонстрации, д. 34. Начало в 14.00.