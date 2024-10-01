На очередной ярмарке трудоустройства тулякам предложат 1400 вакантных мест

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

3 октября в Центре занятости Тульской области пройдет ярмарка вакансий. Тулякам предложат 1400 вакантных мест. Среди работодателей:

ООО «Агроторг»;

Управление Росреестра по Тульской области;

ГУ ТО Семейный МФЦ «Мой семейный центр»;

ООО «Волоть»;

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области;

УФСИН России по Тульской области;

АО «Тулаточмаш»;

ООО «Тульская гармонь»;

Министерство здравоохранения Тульской области;

филиал АО «Дороги и Мосты „Мехстроймост“».

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.

Ярмарка вакансий пройдет по адресу: Тула, ул. Демонстрации, д. 34. Начало в 14.00.