  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На очередной ярмарке трудоустройства тулякам предложат 1400 вакантных мест - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На очередной ярмарке трудоустройства тулякам предложат 1400 вакантных мест
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

На очередной ярмарке трудоустройства тулякам предложат 1400 вакантных мест

Формат открытого отбора позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке.

3 октября в Центре занятости Тульской области пройдет ярмарка вакансий. Тулякам предложат 1400 вакантных мест. Среди работодателей:

  • ООО «Агроторг»;
  • Управление Росреестра по Тульской области;
  • ГУ ТО Семейный МФЦ «Мой семейный центр»;
  • ООО «Волоть»;
  • Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области;
  • УФСИН России по Тульской области;
  • АО «Тулаточмаш»;
  • ООО «Тульская гармонь»;
  • Министерство здравоохранения Тульской области;
  • филиал АО «Дороги и Мосты „Мехстроймост“».

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.

Ярмарка вакансий пройдет по адресу: Тула, ул. Демонстрации, д. 34. Начало в 14.00.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 18:06 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ярмарка вакансий

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Из-за солнечной интерференции в Тульской области почти месяц будут перебои в телерадиовещании
Из-за солнечной интерференции в Тульской области почти месяц будут перебои в телерадиовещании
Секреты «Тульского долголетия»: как сохранить бодрость и активность до старости?
Секреты «Тульского долголетия»: как сохранить бодрость и активность до старости?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.