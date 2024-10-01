Секреты «Тульского долголетия»: как сохранить бодрость и активность до старости?

1 октября в России отмечали День пожилых людей. В Туле в Городском концертном зале по этому поводу состоялось масштабное праздничное мероприятие.

С самого утра здесь проводили бодрящие мастер-классы с опытными инструкторами по северной ходьбе и джампинг-рехабу.

В тихой зоне настольных игр «Мы в игре!» туляки и тулячки погружались в мир увлекательных спортивных игр — джакколо, кульбутто, корнхолл, тейбл-эластик, крокинол, напольный керлинг.

Работал передвижной медпункт, где все желающие могли привиться от гриппа.

Елена Чернова, руководитель АНО «Ходи, Тула!», клуба «Улыбка» и «Россияночка», инструктор по северной ходьбе:

— Нашему клубу уже более 7 лет. В День пожилых людей мы провели мастер-класс и показательные выступления нашего клуба. Члены нашего клуба не только умеют правильно ходить — мы занимаемся танцами, поем, общаемся. У нас около 300 членов клуба. Кто-то занимается регулярно, каждый день, кто-то — реже. В среднем на занятия приходит 30-60 человек.

Вера Сеничева, старожил и самый активный член клуба «Улыбка»:

— Я занимаюсь северной ходьбой 7 лет. Четыре раза в неделю хожу по дорожкам Комсомольского парка. Ходьба дает бодрость, здоровье, хорошее настроение, общение. А еще я нашла в клубе новых друзей, мы каждый месяц отмечаем дни рождения, пьем чай на природе, поем песни. Советую всем: не сидите дома, двигайтесь, приходите заниматься северной ходьбой. Это здорово!

Светлана Баранова, руководитель клуба «Зрелость»:

— Нашему клубу уже 22 года, базируемся мы в Городском концертном зале и являемся участниками проекта «Тульское долголетие». Для членов нашего клуба есть занятия по рисованию, гимнастике, настольным играм, мы поем и читаем стихи — короче, не скучаем, а активно живем и развиваемся.

Устинья Васильева, преподаватель рисования в ГКЗ, ведет уроки в проекте «Тульское долголетие»:

— Мастер-классы по рисованию по проекту «Тульское долголетие» бесплатны. Я считаю, рисование — неважно, в какой технике и с каким результатом, — очень мощный способ снять стресс, расслабиться и ощутить гармонию с окружающим миром.

В фойе были организованы тематические фотозоны.

Работала социальная приемная, где можно было получить консультации специалистов Социального фонда, управления соцзащиты населения, пообщаться с психологами и получить советы по воспитанию детей и внуков.

Татьяна и Валерий Алешины принимали участие в настольных играх:

— Вообще, мы любим участвовать в разных конкурсах и викторинах — то, что сейчас называют модным словом «квизы». Недавно стали лауреатами республиканского чемпионата по компьютерной и финансовой грамотности среди людей элегантного возраста. Это, считаю, очень полезно — нагружать свой мозг. Здесь поняли, что надо уже и спортивную составляющую включать, заняться северной ходьбой. Хотя для этого нужно найти время — мы активно занимаемся дачей и садом. Очень жалко, что на такие мероприятия мало приходит семейных пар. Больше женщин — наверное, мужчины стесняются.

Поздравить с праздником туляков «серебряного возраста» приехал зампред правительства Тульской области Дмитрий Марков. Он зачитал приветственный адрес от губернатора Тульской области Дмитрия Миляева:

— Международный день пожилых людей — это еще один повод выразить слова благодарности всем представителям старшего поколения. Спасибо вам за упорный труд на благо нашей Родины, за вашу мудрость, любовь, теплоту и заботу. Мы гордимся вашими достижениями, активной жизненной позицией и берем с вас пример. Вы участвуете в общественной и волонтерской работе, помогаете укреплять семейные ценности. Особая благодарность — родителям наших защитников. Вы воспитали сыновей истинными патриотами. Низкий вам поклон! Пусть ваши дети и внуки радуют вас своими успехами и победами! Крепкого вам здоровья, долголетия, счастья, любви и уважения близких!

Дмитрий Марков пообщался с пенсионерами-активистами и рассказал о проекте «Тульское долголетие»:

— В Тульской области много пожилых людей. С 2021 года в регионе реализуется проект «Тульское долголетие». Он объединил более 300 тысяч представителей старшего поколения, это почти 70% от общей численности пожилых людей в регионе. В современном мире люди все чаще начинают задумываться о собственной старости и о том, чтобы наполнить ее живыми положительными эмоциями, активно участвовать в социальной жизни. Активное долголетие предполагает реализацию потенциала человека в старшем возрасте, а это ведет к увеличению продолжительности его жизни. В России реализация принципов активного долголетия проводится в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

По словам зампреда, проект «Тульское долголетие» включает разные сферы: здравоохранение, социальное обслуживание, занятость, культуру и спорт. Благодаря проекту туляки зрелого возраста осваивают интернет, посещают кружки и клубы по интересам, развивают волонтерскую деятельность, участвуют в масштабных конкурсах и спортивных соревнованиях. Более 75 тысяч представителей среднего и старшего возраста занимаются лечебной физкультурой, северной ходьбой, фитнесом, аквааэробикой и другими направлениями спорта.

— 10 тысяч шагов в день — это необходимая норма не только для пожилых, но и для всех. У врачей есть шутка: мы стареем, как только родились. Физкультура, ходьба позволяют сохранить и физическое, и психическое здоровье, сделать долголетие активным! Очень важно сохранить трудоспособность в зрелом и пожилом возрасте, ведь активная жизнь — это когда ты приносишь пользу обществу.

Подробно узнать о проекте «Тульское долголетие» можно на сайте www.dolgoletie71.ru, там же работает онлайн-запись на тематические мероприятия и мастер-классы.