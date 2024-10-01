Из-за солнечной интерференции в Тульской области почти месяц будут перебои в телерадиовещании

Фото Зинаиды Набиевой из архива Myslo.

С 27 сентября до 21 октября в Тульской области возможны кратковременные сбои в приеме телевизионного сигнала. Об этом сообщает региональный комитет по печати и массовым коммуникациям.

Перебои возможны в указанные дни в период с 10.52 по 12.42. Продолжительность помех — от нескольких секунд до 22 минут в сутки.

Это связано с осенней интерференцией — явлением, при котором солнечные радиоволны могут перебивать телесигнал.

— Телевизионный сигнал распространяется через спутники связи, расположенные на геостационарных орбитах Земли. Осенью, когда Солнце смещается из Северного полушария в Южное, на несколько минут в сутки оно оказывается ровно позади спутника — на одной линии с приемной земной станцией. Сигналы спутника связи могут заглушаться более мощным электромагнитным излучением Солнца. Через непродолжительное время, благодаря вращению Земли вокруг своей оси, космический аппарат уходит из-под «солнечной засветки», — сообщают в компечати.

Применение цифровых технологий сводит воздействие интерференции к минимуму. В пиковые моменты интерференции используются альтернативные источники сигнала, на которые может быть переключена трансляция.

График возможных солнечных помех эфирной трансляции в Тульской области публикуется на сайте ртрс.рф.