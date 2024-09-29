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Туляки против сокращения срока обучения в школе
Фото Алексея Пирязева

Туляки против сокращения срока обучения в школе

Таковы итоги опроса SuperJob.

Большинство жителей Тулы, в том числе и родители учеников, не хотят сокращения срока обучения в школе.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский высказал мнение, что обучение в школе в течение 11 лет является непозволительной роскошью, и предложил сократить этот срок, чтобы выпускники могли раньше начинать профессиональную подготовку.

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Тулы. Согласно опросу, 6 из 10 жителей Тулы против этой идеи:

  • «Даже в 17 лет большинство абитуриентов не осознают всей серьёзности происходящего и не знают, чего хотят»;
  • «Дети ещё не готовы к взрослой жизни»;
  • «Чем больше учатся, тем умнее будут».

Не поддержал инициативу и 61% опрошенных родителей школьников. Мужчины более активно, чем женщины, высказывались против сокращения периода обучения: 63 и 59% соответственно. Противников инициативы больше среди жителей Тулы в возрасте от 35 до 44 лет (64%).

Сторонников сокращения сроков получения среднего полного общего образования — по 28% среди экономически активного населения в целом и среди родителей обучающихся. Их основные доводы:

  • «Раньше была десятилетка, а специалисты были очень хорошие»;
  • «Один или два года явно лишние»;
  • «В 18 лет можно выходить замуж, а наши дети всё ещё сидят за партой».

Согласившиеся с идеей Мединского чаще всего считают целесообразным вернуть десятилетку.

Затруднились с оценкой инициативы 11% опрошенных: «Идея Мединского не принесет реальных результатов и более качественной и ранней адаптации школьников в сфере профессиональной подготовки».

Недоумение по поводу высказывания помощника президента чаще выражали жители Тулы 35-44 лет (13%, среди опрошенных этой возрастной группы много родителей школьников). Но больше всего вопросов к инициативе — у жителей Тулы с зарплатой от 100 тысяч рублей (15%): «Это получается, год детства забрать у ребенка».

Опрос проводился с 25 по 27 сентября 2024 года.

 

А вы? За или против? Пишите в комментариях!

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сегодня, в 18:30 0
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