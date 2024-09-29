Туляки против сокращения срока обучения в школе

Большинство жителей Тулы, в том числе и родители учеников, не хотят сокращения срока обучения в школе.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский высказал мнение, что обучение в школе в течение 11 лет является непозволительной роскошью, и предложил сократить этот срок, чтобы выпускники могли раньше начинать профессиональную подготовку.
В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Тулы. Согласно опросу, 6 из 10 жителей Тулы против этой идеи:
- «Даже в 17 лет большинство абитуриентов не осознают всей серьёзности происходящего и не знают, чего хотят»;
- «Дети ещё не готовы к взрослой жизни»;
- «Чем больше учатся, тем умнее будут».
Не поддержал инициативу и 61% опрошенных родителей школьников. Мужчины более активно, чем женщины, высказывались против сокращения периода обучения: 63 и 59% соответственно. Противников инициативы больше среди жителей Тулы в возрасте от 35 до 44 лет (64%).
Сторонников сокращения сроков получения среднего полного общего образования — по 28% среди экономически активного населения в целом и среди родителей обучающихся. Их основные доводы:
- «Раньше была десятилетка, а специалисты были очень хорошие»;
- «Один или два года явно лишние»;
- «В 18 лет можно выходить замуж, а наши дети всё ещё сидят за партой».
Согласившиеся с идеей Мединского чаще всего считают целесообразным вернуть десятилетку.
Затруднились с оценкой инициативы 11% опрошенных: «Идея Мединского не принесет реальных результатов и более качественной и ранней адаптации школьников в сфере профессиональной подготовки».
Недоумение по поводу высказывания помощника президента чаще выражали жители Тулы 35-44 лет (13%, среди опрошенных этой возрастной группы много родителей школьников). Но больше всего вопросов к инициативе — у жителей Тулы с зарплатой от 100 тысяч рублей (15%): «Это получается, год детства забрать у ребенка».
Опрос проводился с 25 по 27 сентября 2024 года.
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