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Спасатели выловили рыжего кота, который упал в воду с дамбы на Казанской набережной

Спасатели выловили рыжего кота, который упал в воду с дамбы на Казанской набережной

Сейчас хвостатый на передержке у одного из очевидцев происшествия.

Сегодня, 27 сентября, в одном из тульских телеграм-каналов появилось сообщение: рыжий кот упал в воду с дамбы на Казанской набережной, самостоятельно выбраться не может.

В комментариях начался спор: одни говорили, что кот местный и постоянно околачивается у воды. Другие утверждали, что животное уже вытащили. Чтобы доподлинно узнать судьбу несчастного кота, корреспонденты Myslo выехали на место. 

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Когда мы прибыли на набережную, сотрудники спасательного звена № 1 городской службы спасения уже выгружали лодку из машины. У дамбы, перегибаясь через перила, столпились очевидцы. Один из них, Александр, хотел спасти рыжего бедняжку сам — даже взял из дома альпинистское снаряжение, когда увидел новость. Но спасатели оказались шустрее.

— Этот кот сидит тут уже неделю, — отметила Дарья, наблюдавшая за спасательной операцией от начала до конца. — Кто-то говорит, что он живет в воде, регулярно прячась в щели дамбы. Но я очень сомневаюсь, что это так.

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— Сообщения об этом коте, попавшем в беду, приходили не раз, — рассказал один из спасателей. — Но когда мы приезжали, животное обнаружить не могли. Сегодня мы заметили, что он забился в расщелину, поэтому поняли, как его вызволить.

Операция по эвакуации рыжего из холодной Упы длилась около часа: лодку постоянно сносило ветром, напуганный зверь не хотел идти на контакт и прятался вглубь трещины. Хоть сколько-нибудь успокоить кота смог только пакетик влажного корма, который спасателям передала горожанка, работающая неподалеку. Рыжий проглотил всю порцию за один присест и немного успокоился.

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Но на этом сложности не закончились. Получить когтистой лапой по руке спасатели не хотели, да и схватить кота перчаткой — та еще задачка. Специалисты проявили изобретательность и из подручных средств (ручка от весла + веревка) соорудили подобие ловчей петли.

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Спустя несколько неудачных попыток команда спасателей все-таки вытащила усатого и посадила в сачок. Кот активно сопротивлялся и шипел, но все-таки оказался в надежных руках Дарьи (точнее в ее теплом худи).

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Очевидец Александр на время взял кота себе:

— Отвез кота домой к брату — сейчас его квартира пустует. Забрал бы себе, но у меня уже есть животные. Вернул сачок спасателям и везу коту корм, лоток. Пусть отдохнет в тепле и сухости, придет в себя, а завтра повезу его в ветклинику.

Кота не оставим, не бросим — обязательно пристроим!

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сегодня, в 15:39 +13
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рыжий котспасение животныхспасатели

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