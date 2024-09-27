Туляки пожаловались на опасные ели на пересечении улицы Советской и Красноармейского проспекта

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Вместо них высадят туи, ивы, можжевельник и спирею.

В Туле на пересечении улицы Советской и Красноармейского проспекта высадят туи, ивы, можжевельник и спирею.

На участке много аварийных деревьев. Специалисты нашли сухие ели, которые опасно наклонены. По просьбам жителей сегодня, 27 сентября, их начали спиливать.

— Взамен них в этом году высадят 40 штук можжевельника скального, 15 штук березы повислой Юнги, 15 саженцев ивы пурпурной Пендула, — сообщает пресс-служба администрации города.

28 сентября к посадке запланирован двухметровый можжевельник. Березы и ивы там высадят в октябре.

В 2025 году на данном участке запланирована высадка туи западной Смарагд, шаровидной, можжевельника казацкого, спиреи серой, вангутта.

