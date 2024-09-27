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Туляки пожаловались на опасные ели на пересечении улицы Советской и Красноармейского проспекта
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Туляки пожаловались на опасные ели на пересечении улицы Советской и Красноармейского проспекта

Вместо них высадят туи, ивы, можжевельник и спирею.

В Туле на пересечении улицы Советской и Красноармейского проспекта высадят туи, ивы, можжевельник и спирею. 

На участке много аварийных деревьев. Специалисты нашли сухие ели, которые опасно наклонены. По просьбам жителей сегодня, 27 сентября, их начали спиливать. 

— Взамен них в этом году высадят 40 штук можжевельника скального, 15 штук березы повислой Юнги, 15 саженцев ивы пурпурной Пендула, — сообщает пресс-служба администрации города. 

28 сентября к посадке запланирован двухметровый можжевельник. Березы и ивы там высадят в октябре.

В 2025 году на данном участке запланирована высадка туи западной Смарагд, шаровидной, можжевельника казацкого, спиреи серой, вангутта.
 

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Автор:
сегодня, в 15:34 0
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