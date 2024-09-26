Туляки смогут пройти бесплатное обследование в областном кардиодиспансере

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В субботу, 28 сентября, с 9.00 до 14.00 в Тульском областном кардиодиспансере состоится день открытых дверей. Об этом сообщает региональный минздрав.

Туляки смогут пройти бесплатное обследование: измерить артериальное давление, проверить уровень холестерина и глюкозы в крови с помощью экспресс-метода, а также сделать электрокардиограмму с последующей консультацией кардиолога.

Прием будет осуществляться только по предварительной записи по телефонам: 8 (4872) 40-47-05, 8 991 414-42-76.

При себе иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Адрес: Тула, ул. Революции, 4.

Раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний является одной из ключевых задач нацпроекта «Здравоохранение».