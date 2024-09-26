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В ОЭЗ «Узловая» построят парковку, магазин и коворкинг
Фото телеграм-канала «Инвестировать просто». 

В ОЭЗ «Узловая» построят парковку, магазин и коворкинг

Объем инвестиций – более 81 миллиарда рублей.

В ближайшее время в особой экономической зоне «Узловая» построят парковку, заправку, центр ремонтных услуг, административно-деловой центр, коворкинг. Об этом сообщила заместитель генерального директора по инвестициям АО «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области» Юлия Ершова в телеграм-канале «Инвестировать просто». 

Накануне, 25 сентября, в индустриальном парке «Узловая» прошло заседание общественного совета при министерстве финансов Тульской области. 

В ОЭЗ зарегистрировано 28 компаний, которые в совокупности планируют инвестировать более 81 миллиарда рублей.

— В прошлом году здесь была открыта гостиница, в ближайшее время появится спасательное формирование и многофункциональная сервисная зона. Особое внимание уделяется потребностям резидентов ОЭЗ и ИП «Узловая» в обучении сотрудников для своих производств, — подчеркнула Ершова. 

 

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Автор:
сегодня, в 11:15 +1
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строительство объектовэкономическая зонаЮлия Ершова

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