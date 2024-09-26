В ОЭЗ «Узловая» построят парковку, магазин и коворкинг

Фото телеграм-канала «Инвестировать просто».

В ближайшее время в особой экономической зоне «Узловая» построят парковку, заправку, центр ремонтных услуг, административно-деловой центр, коворкинг. Об этом сообщила заместитель генерального директора по инвестициям АО «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области» Юлия Ершова в телеграм-канале «Инвестировать просто».

Накануне, 25 сентября, в индустриальном парке «Узловая» прошло заседание общественного совета при министерстве финансов Тульской области.

В ОЭЗ зарегистрировано 28 компаний, которые в совокупности планируют инвестировать более 81 миллиарда рублей.

— В прошлом году здесь была открыта гостиница, в ближайшее время появится спасательное формирование и многофункциональная сервисная зона. Особое внимание уделяется потребностям резидентов ОЭЗ и ИП «Узловая» в обучении сотрудников для своих производств, — подчеркнула Ершова.