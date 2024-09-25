В Туле экоактивисты начали сбор просроченных лекарств

Тульское отделение «ЭКА» и АНО «ЭКИТ» начали прием просроченных лекарств в Туле в рамках проекта «Безопасные лекарства», который активно работает по всей стране.

Принести их можно в экопункт «Добрые крышечки» по адресу: ул. Каминского, 24. Все желающие могут приносить лекарства каждую среду с 19.00 до 20.00 и каждое воскресенье с 12.00 до 13.30. В пункте установлен железный контейнер.

Сдавать можно: таблетки, капсулы, порошки, драже, гранулы, микстуры, мази, свечи. Отдельно принимаются пустые блистеры.

Не принимаются: шприцы, вата, бинты, капельницы, биоматериалы, маски, перчатки, медицинские системы.



Собранные отходы с помощью «Экоцентра Сборка» будут отправлены в утилизирующую компанию в Ярославскую область.

Зачем сдавать лекарства?

Екатерина Олейник, член Общественной палаты Тульской области:

— Просроченные лекарственные препараты относятся к медицинским отходам класса Г, которые требуют специальной утилизации. Попадая на полигон и особенно — в канализацию, они загрязняют водоемы, почву. Все это влияет и на здоровье человека, так как последние исследования показывают: из-за большой концентрации в окружающей среде антибиотиков могут появляться устойчиво лекарственные бактерии. Ежегодно из-за невосприимчивости микроорганизмов к антибиотикам умирает около 700 000 человек.