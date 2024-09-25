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«Патриот не бывает за деньги»: депутат Госдумы призвала SHAMAN'а не превращать патриотизм в бизнес
Фото Алексея Пирязева.

«Патриот не бывает за деньги»: депутат Госдумы призвала SHAMAN'а не превращать патриотизм в бизнес

Концерты уроженца Новомосковска уже отменили в Оренбургской области, Ставропольском крае и Магнитогорске, под вопросом концерт в Екатеринбурге.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в интервью NEWS.ru назвала концерты SHAMAN’а (настоящее имя — Ярослав Дронов) расточительством. Она подчеркнула, что ее инициативу о недопустимости выступлений артиста за деньги из госбюджета поддержали в регионах. 

Мероприятия уже отменили в Оренбургской области, Ставропольском крае и Магнитогорске, под вопросом также находится концерт в Екатеринбурге.

— 16 млн из городского бюджета выделяется на то, чтобы два часа спел свои песни SHAMAN. Думаю, что это чрезвычайная роскошь. Мне говорят: «Ну что вы, Нина Александровна, он такой патриот». Патриот не бывает за деньги. Либо от души делаешь как благотворительный концерт, либо ты продаешь самого себя, — сказала Останина. 

Ранее Останина назвала приглашение в Оренбургскую область дорогостоящего артиста «сомнительным и циничным». Позже SHAMAN вернул в бюджет Ставропольского края 15 миллионов рублей за несостоявшийся концерт

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