Погода 26 сентября: в Туле без осадков, но ветрено

В Тульской области в четверг, 26 сентября, сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ветер южной четверти 6-11 м/с, местами порывы 11-16 м/с. Температура воздуха +19…+24 °С. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
Порывы ветра могут достигать 16 м/с.
В Тульской области в четверг, 26 сентября, сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ветер южной четверти 6-11 м/с, местами порывы 11-16 м/с. Температура воздуха +19…+24 °С. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
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