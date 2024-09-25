Туляки могут войти в состав «Значимых взрослых»

25 сентября заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова провела расширенное заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
«Перед нами стоит важная задача – продолжить системное развитие наставничества, направленное на профилактическую работу с несовершеннолетними в условиях изменившегося законодательства. Наш регион вошел в пилотный проект по отработке новых требований и стандартов, предъявляемых к обучению наставников и результатам их деятельности. Предстоит серьезная перенастройка работы в данном направлении», - сказала Ольга Гремякова.
В настоящее время в регионе общественный патронаж осуществляют 589 наставников, в том числе сотрудники образовательных организаций, органов внутренних дел, учреждений социального обслуживания семьи и детей, муниципальные служащие, учреждений спорта и культуры, ветераны СВО.
Председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Яна Земченкова рассказала, что совместно с Ассоциацией Добро.рф «Движение Первых» реализует проект «Значимый взрослый». Он направлен на формирование сообщества наставников, готовых поддержать детей, состоящих на различных видах профилактического учета. Зарегистрироваться для участия в проекте можно на сайте значимый.наставник.рф.
На заседании комиссии также были затронуты вопросы роли спорта в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и повышении мотивации детей, находящихся на индивидуальном сопровождении в муниципальных комиссиях; записи в спортивные кружки и секции; развития подростковых и молодежных пространств; вовлечения детей в волонтерские и патриотические проекты.