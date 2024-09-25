Туляки могут войти в состав «Значимых взрослых»

Проект с таким названием направлен на формирование сообщества наставников, готовых поддержать детей, состоящих на различных видах профилактического учета.

25 сентября заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова провела расширенное заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«Перед нами стоит важная задача – продолжить системное развитие наставничества, направленное на профилактическую работу с несовершеннолетними в условиях изменившегося законодательства. Наш регион вошел в пилотный проект по отработке новых требований и стандартов, предъявляемых к обучению наставников и результатам их деятельности. Предстоит серьезная перенастройка работы в данном направлении», - сказала Ольга Гремякова.

В настоящее время в регионе общественный патронаж осуществляют 589 наставников, в том числе сотрудники образовательных организаций, органов внутренних дел, учреждений социального обслуживания семьи и детей, муниципальные служащие, учреждений спорта и культуры, ветераны СВО.

Председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Яна Земченкова рассказала, что совместно с Ассоциацией Добро.рф «Движение Первых» реализует проект «Значимый взрослый». Он направлен на формирование сообщества наставников, готовых поддержать детей, состоящих на различных видах профилактического учета. Зарегистрироваться для участия в проекте можно на сайте значимый.наставник.рф.

На заседании комиссии также были затронуты вопросы роли спорта в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и повышении мотивации детей, находящихся на индивидуальном сопровождении в муниципальных комиссиях; записи в спортивные кружки и секции; развития подростковых и молодежных пространств; вовлечения детей в волонтерские и патриотические проекты.