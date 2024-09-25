Избили из-за прически: неизвестный напал на двух несовершеннолетних в Щекино

Фото предоставлено матерью пострадавшего (имена изменены).

В редакцию Myslo обратилась Инна (имена героев публикации изменены), мать одного из пострадавших — 17-летнего Алексея.

— Вечером субботы, 21 сентября, мой сын Алексей и его друг Николай после прогулки провожали подруг домой. После этого парни хотели поехать домой на такси, но цены их не устроили, поэтому они решили дойти пешком.

На обратном пути они встретили компанию из (примерно) девяти человек. Один из них, будучи в нетрезвом состоянии, пристал к парням. У Николая попытались отнять телефон,

а к моему сыну он пристал из-за внешнего вида: не понравилась прическа.

Прическа Алексея.

Первым незнакомец ударил сына. Алексей упал и потерял сознание. Николаю досталось серьезнее: сейчас у него диагностирован перелом челюсти, черепно-мозговая травма и множественные ушибы. В больнице Николаю наложили швы в трех местах.

Обидчик вместе с компанией скрылся. Сколько мой ребенок лежал без сознания, неизвестно. В чувства его привели прохожие, мужчина и женщина, за что им огромное спасибо!

Мальчики позвонили старшему брату Николая, он приехал на место. Сына всего в крови отправили домой на такси, а Колю доставили в больницу. Видимо, оттуда и поступил сигнал в полицию.

На следующее утро приехали сотрудники полиции сначала к Николаю, потом к нам. Лешу и Колю отправили на судебно-медицинскую экспертизу, они прошли ее вчера. Также ребята обратились за помощью в детскую больницу.

Пресс-служба УМВД по Тульской области:

— Полиция проводит проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, принимаются меры к установлению причастных лиц.

В заключение Инна добавила:

— Хотелось бы предостеречь молодых людей от прогулок в темное время суток, а другой стороне конфликта — не устанавливать стандарты внешнего вида для окружающих!