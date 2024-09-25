Циклоны «Констанция» и «Бригитта» вернут лето в Центральную Россию

Фото Алексея Пирязева.

Местами воздух будет прогреваться до +25 градусов.

Среда, 25 сентября, станет самым теплым днем текущей недели. Погода будет преимущественно солнечной и сухой, а дневная температура достигнет августовских значений — +21…+26 °С.

В четверг на Русскую равнину начнет пробиваться циклон «Бригитта». По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», будет облачно, усилится ветер, но осадков не ожидается. Температура воздуха днем — +20…+25 °С.

В пятницу холодный атмосферный фронт, связанный с этим циклоном, принесет дожди и немного понизит температуру, однако она по-прежнему будет на 4–5° выше климатической нормы — +17…+22 °С.

— В субботу регион попадет в теплый сектор следующего североатлантического циклона, названного «Констанция». Он сохранит в небе обилие облаков и спровоцирует кратковременные дожди, при этом дневная температура подрастёт до +18…+23 °С, — говорят синоптики.

В воскресенье пройдут дожди, температура снизится до +16…+21 °С.

В следующий понедельник в центр Европейской России вновь придет более осенняя погода с температурой +11…+16 °С.

Синоптики отмечают, что метеорологическое лето в Центральной России, возможно, еще не закончилось.