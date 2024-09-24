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Городской парк в Новомосковске станет особо охраняемой природной территорией

Городской парк в Новомосковске станет особо охраняемой природной территорией

За создание зеленого пояса проголосовали представители общественной палаты, депутаты и городские активисты.

23 сентября представители органов власти и местного самоуправления Новомосковска проголосовали за создание городского лесопаркового зеленого пояса.

В него войдут территории городского парка, парка Залесного микрорайона и Березовая роща. Помимо этого, собрание депутатов Новомосковска направило в Общественную палату Тульской области предложение о включении в лесопарковый зеленый пояс участок на улице Садовского. 

— В последнее время в городе сложилась тенденция: от зеленого массива города отрезаются участки, в лесополосах образуются кафе и магазины, коммерческие объекты. Муниципальные депутаты собрали огромное количество подписей горожан, которые высказались за создание этого зеленого пояса с целью сохранения «лёгких» Новомосковска.

Особо охраняемые территории будут защищены от вырубки зеленых насаждений, строительства на них коттеджей либо каких-то других сооружений, — рассказал глава МО город Новомосковск Алексей Платонов.

Особо охраняемые природные территории — это природные комплексы, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты из хозяйственного использования.

На природные парки (частный случай ООПТ) возлагаются задачи по сохранению природной среды, созданию условий для отдыха, сохранению рекреационных ресурсов и разработке эффективных методов охраны природы.

Тем временем вопрос экологии в Новомосковске действительно стоит остро. Так, в конце августа прокуратура вынесла представление химическому предприятию, которое осознанно загрязняло воздух, — новомосковцы долгое время жаловались на невыносимую вонь. 

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