  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Собаку сбросили с балкона: как тульские волонтеры спасают жизнь пса - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Собаку сбросили с балкона: как тульские волонтеры спасают жизнь пса
Фото из группы «Экстренная помощь «Собачья лапа помощи» Тула»

Собаку сбросили с балкона: как тульские волонтеры спасают жизнь пса

Сейчас Пита везут в Москву на МРТ.

Тульские волонтеры продолжают бороться за жизнь пса по кличке Пит. Как рассказала Myslo волонтер Елена Карпухина, собаку везут в Москву на МРТ, чтобы убедиться, нужно ли делать операцию. 

— Сейчас Пит находится в ветеринарной клинике в Щекино. У него сломан 9-й позвонок и ребро. Разъезжаются лапы. Врачи говорят, чтобы он больше лежал и меньше двигался. Делаем что можем, — отметила Елена. 

Напомним, подросток выбросил питомца из окна балкона на пятом этаже. Пес упал на козырек парикмахерской, что спасло ему жизнь. Сначала сообщали только о переломе ребра. Затем у Пита диагностировали тяжелейшую черепно-мозговую травму (нужно МРТ), сильнейший ушиб таза.

Известно, что информацией заинтересовались в подразделении по делам несовершеннолетних.

По словам волонтеров, уже собранную сумму потратили на анализы и оплату стационара. Впереди самое дорогое — Москва и МРТ, рассказали волонтеры группы «Собачья лапа помощи».

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 12:45 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
щенок Питсбросили с балконазооволонтеры

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Молодежном водитель «Лады» чуть не сбил пешехода, а потом врезался в дом
В Молодежном водитель «Лады» чуть не сбил пешехода, а потом врезался в дом
Городской парк в Новомосковске станет особо охраняемой природной территорией
Городской парк в Новомосковске станет особо охраняемой природной территорией
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.