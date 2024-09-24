Собаку сбросили с балкона: как тульские волонтеры спасают жизнь пса

Фото из группы «Экстренная помощь «Собачья лапа помощи» Тула»

Сейчас Пита везут в Москву на МРТ.

Тульские волонтеры продолжают бороться за жизнь пса по кличке Пит. Как рассказала Myslo волонтер Елена Карпухина, собаку везут в Москву на МРТ, чтобы убедиться, нужно ли делать операцию.

— Сейчас Пит находится в ветеринарной клинике в Щекино. У него сломан 9-й позвонок и ребро. Разъезжаются лапы. Врачи говорят, чтобы он больше лежал и меньше двигался. Делаем что можем, — отметила Елена.

Напомним, подросток выбросил питомца из окна балкона на пятом этаже. Пес упал на козырек парикмахерской, что спасло ему жизнь. Сначала сообщали только о переломе ребра. Затем у Пита диагностировали тяжелейшую черепно-мозговую травму (нужно МРТ), сильнейший ушиб таза.

Известно, что информацией заинтересовались в подразделении по делам несовершеннолетних.

По словам волонтеров, уже собранную сумму потратили на анализы и оплату стационара. Впереди самое дорогое — Москва и МРТ, рассказали волонтеры группы «Собачья лапа помощи».