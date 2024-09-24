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В Туле на улице Пушкинской до вечера ограничат движение транспорта

В Туле на улице Пушкинской до вечера ограничат движение транспорта

На участке ремонтируют дорогу.

Сегодня, 24 сентября, до 21.00 в связи с дорожными работами ограничено движение транспорта на улице Пушкинской, сообщает телеграм-канал «Тула. Транспорт». 

Перекрывать улицу будут поэтапно:

  • с 10.00 до 15.00 на участке от Пирогова до Жуковского,
  • с 15.00 до 18.00 от Жуковского до Тургеневской;
  • с 18.00 до 21.00 от Тургеневской до проспекта Ленина.

Автомобилистам предлагают объехать через улицы Гоголевскую и Каминского.

Администрация Тулы приносит извинения за временные неудобства и просит заранее планировать маршрут.

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Автор:
сегодня, в 12:11 0
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