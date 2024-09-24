В Туле на улице Пушкинской до вечера ограничат движение транспорта

Сегодня, 24 сентября, до 21.00 в связи с дорожными работами ограничено движение транспорта на улице Пушкинской, сообщает телеграм-канал «Тула. Транспорт».
Перекрывать улицу будут поэтапно:
- с 10.00 до 15.00 на участке от Пирогова до Жуковского,
- с 15.00 до 18.00 от Жуковского до Тургеневской;
- с 18.00 до 21.00 от Тургеневской до проспекта Ленина.
Автомобилистам предлагают объехать через улицы Гоголевскую и Каминского.
Администрация Тулы приносит извинения за временные неудобства и просит заранее планировать маршрут.