В Туле на улице Пушкинской до вечера ограничат движение транспорта

Сегодня, 24 сентября, до 21.00 в связи с дорожными работами ограничено движение транспорта на улице Пушкинской, сообщает телеграм-канал «Тула. Транспорт».

Перекрывать улицу будут поэтапно:

с 10.00 до 15.00 на участке от Пирогова до Жуковского,

с 15.00 до 18.00 от Жуковского до Тургеневской;

с 18.00 до 21.00 от Тургеневской до проспекта Ленина.

Автомобилистам предлагают объехать через улицы Гоголевскую и Каминского.

Администрация Тулы приносит извинения за временные неудобства и просит заранее планировать маршрут.