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Придет после ненастья: Вильфанд рассказал, когда наступит бабье лето
Фото Алексея Пирязева.

Придет после ненастья: Вильфанд рассказал, когда наступит бабье лето

Бабье лето, которое наступает после ненастья, стоит ждать уже в октябре.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, до конца сентября погода будет благоприятной, несмотря на понижение температуры. А бабье лето стоит ждать уже в октябре. 

Роман Вильфанд

Бабье лето в этом году уже, дай бог, будет в октябре. Но, конечно, в октябрьском исполнении. Сейчас даже понижение температуры не сопровождается дождем – антициклональный режим погоды. В последней пятидневке сентября прогнозируются небольшие осадки и не очень холодная погода. Поэтому будем ждать, когда наступит похолодание с ненастной погодой, с осадками, порывистым ветром, и только потом уже будем наслаждаться бабьим летом. 

 

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