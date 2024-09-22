Придет после ненастья: Вильфанд рассказал, когда наступит бабье лето

Бабье лето в этом году уже, дай бог, будет в октябре. Но, конечно, в октябрьском исполнении. Сейчас даже понижение температуры не сопровождается дождем – антициклональный режим погоды. В последней пятидневке сентября прогнозируются небольшие осадки и не очень холодная погода. Поэтому будем ждать, когда наступит похолодание с ненастной погодой, с осадками, порывистым ветром, и только потом уже будем наслаждаться бабьим летом.