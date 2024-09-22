Тульские рыбаки и волонтеры спасли речную сову с порванным крылом

Такую красотку привезли сегодня рыбаки. Самка толстенькая, гладенькая и чистенькая. Не повезло, какой-то неаккуратный человек закинул блесну с леской на дерево, совушка запуталась крылом. Травмы леской и заборной сеткой бывают хуже переломов: пережимаются сосуды и нервы, ткани начинают отмирать. Пока непонятно, сможет ли она летать и сохранится ли вообще кисть. Кусок перьев с мясом вырван со сгиба. С Арсением (волонтер Арсений Помаскин. — прим. ред.) зашьём дырку. Начала антибиотик и обезболивающее.