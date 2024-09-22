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Тульские рыбаки и волонтеры спасли речную сову с порванным крылом
Фото паблика в ВК Психиатрич.клиника имени Дж.Харрисона предлагаеТ.

Тульские рыбаки и волонтеры спасли речную сову с порванным крылом

Виной всему стала человеческая безолаберность.

О сове в социальных сетях рассказала волонтер Табрис Янгчен:

Табрис Янгчен

Такую красотку привезли сегодня рыбаки. Самка толстенькая, гладенькая и чистенькая. Не повезло, какой-то неаккуратный человек закинул блесну с леской на дерево, совушка запуталась крылом. Травмы леской и заборной сеткой бывают хуже переломов: пережимаются сосуды и нервы, ткани начинают отмирать. Пока непонятно, сможет ли она летать и сохранится ли вообще кисть. Кусок перьев с мясом вырван со сгиба. С Арсением (волонтер Арсений Помаскин. — прим. ред.) зашьём дырку. Начала антибиотик и обезболивающее. 

Табрис обратилась ко всем рыбкам:

— Любители рыбной ловли, не раскидывайте, пожалуйста, на природе ненужные сети и леску. В них постоянно кто-то попадается, калечится и гибнет. Нам привозили даже пострадавшую летучую мышь, снятую с лески.

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Табрис Янгчен
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Тула

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