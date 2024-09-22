Ночью и утром 23 сентября местами на территории Тульской области ожидаются заморозки до -1° C

По данным тульского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 22 на 23 сентября столбики термометров опустятся до -1 градуса.

Из-за заморозков в Тульской области объявлено метеопредупреждение.

В целях профилактики возникновения пожаров Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к жителям региона: будьте бдительны и осторожны, не нарушайте правила пожарной безопасности при использовании отопительных печей и электрообогревателей!

Памятка: