Ночью и утром 23 сентября местами на территории Тульской области ожидаются заморозки до -1° C

По данным тульского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 22 на 23 сентября столбики термометров опустятся до -1 градуса.
Из-за заморозков в Тульской области объявлено метеопредупреждение.
В целях профилактики возникновения пожаров Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к жителям региона: будьте бдительны и осторожны, не нарушайте правила пожарной безопасности при использовании отопительных печей и электрообогревателей!
Памятка:
- Монтаж и ремонт электропроводки и электроприборов производите только с помощью квалифицированных специалистов.
- Электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов.
- В случае искрения или короткого замыкания электропроводки или электроприборов немедленно отключите их.
- Не применяйте для обогрева помещений самодельные или неисправные электрообогреватели.