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Ночью и утром 23 сентября местами на территории Тульской области ожидаются заморозки до -1° C

Ночью и утром 23 сентября местами на территории Тульской области ожидаются заморозки до -1° C

Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

По данным тульского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 22 на 23 сентября столбики термометров опустятся до -1 градуса. 

Из-за заморозков в Тульской области объявлено метеопредупреждение.

В целях профилактики возникновения пожаров Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к жителям региона: будьте бдительны и осторожны, не нарушайте правила пожарной безопасности при использовании отопительных печей и электрообогревателей!

Памятка:

  • Монтаж и ремонт электропроводки и электроприборов производите только с помощью квалифицированных специалистов.
  • Электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов.
  • В случае искрения или короткого замыкания электропроводки или электроприборов немедленно отключите их.
  • Не применяйте для обогрева помещений самодельные или неисправные электрообогреватели.

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Автор:
сегодня, в 12:15 0
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Тульская область

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