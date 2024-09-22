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«Арсенал» сыграл вничью с «Балтикой» и продлил беспроигрышную серию до 11 матчей
Фото ФК «Балтика».

«Арсенал» сыграл вничью с «Балтикой» и продлил беспроигрышную серию до 11 матчей

Встреча «Балтика» Калининград - «Арсенал» прошла 21 сентября на «Ростех Арена». Игра собрала 14108 зрителей.

Матч закончился со счетом 0:0. Арсенальцы смело могут занести первый тайм в свой актив. Быстро взаимодействуя у чужой штрафной, используя фланги и при необходимости прессинг, красно-желтые создавали угрозу воротам Бориско, пишут на официальном сайте ПФК «Арсенал».

Игровой перевес канониров не вызывал сомнений. Серьезной работы у Левашова до перерыва не было. 

Во втором тайме «Балтика» заиграла агрессивнее. Активный Пряхин низом пробил из пределов штрафной площади, но промахнулся. 

На 76-й минуте Левашов заслужил аплодисменты от полсотни тульских болельщиков на «Ростех Арене». Михаил среагировал на коварный удар головой Эльдарушева. В концовке оружейники больше оборонялись.

В итоге — 0:0. «Арсенал» продлил беспроигрышную серию до 11 матчей, в восьми из которых сохранил ворота в неприкосновенности. Наша команда — на первой строчке турнирной таблицы. 

Следующая игра состоится 29 сентября в 17.00 в Туле. Сразиться с «Арсеналом» приедет «Уфа». 

 

«Балтика» Калининград — «Арсенал» — 0:0

21 сентября. Калининград. «Ростех Арена», 14108 зрителей. Судьи Анатолий Жабченко (Краснодар), Максим Белокур (Владивосток), Станислав Попков (Петрозаводск).

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Исаенко, Андраде, Мендель (Титков, 76), Саусь, Пряхин (Ковалев, 89), Аппаев (Эльдарушев, 60), Никишин (Петров, 46), Лисакович (Мохаммад, 60).

«Арсенал»: Левашов, Бердников, Волков, Семенчук, Попов, Кайнов, Левин (Шевченко, 83), Цараев (Коротков, 83), Липовой (Раздорских, 83), Ткачев (Жилкин, 69), Малик (Турищев, 65). 

Предупреждены Попов (28), Пряхин (65).

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