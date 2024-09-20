В воскресенье в Центральную Россию придет арктическое вторжение

Фото Дмитрия Дзюбина.

Период метеорологического лета в Центральной России завершается. Циклон, который в корне поменяет погоду, в конце недели принесет в регион холодный воздух. Из-за арктического вторжения местами возможны даже заморозки.

По прогнозам погодного центра «Фобос», похолодание ожидается в воскресенье. Дневные температуры резко снизятся с +22 до +14. В ночь на понедельник придут первые заморозки этого сезона. Температура местами опустится до −1…−3 °С. Днем будет немного холоднее климата — сентябрьские +14…+16 °С.

Однако со вторника снова потеплеет до +20 градусов.