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В воскресенье в Центральную Россию придет арктическое вторжение
Фото Дмитрия Дзюбина.

В воскресенье в Центральную Россию придет арктическое вторжение

В регионе похолодает до +15 градусов.

Период метеорологического лета в Центральной России завершается. Циклон, который в корне поменяет погоду, в конце недели принесет в регион холодный воздух. Из-за арктического вторжения местами возможны даже заморозки. 

По прогнозам погодного центра «Фобос», похолодание ожидается в воскресенье. Дневные температуры резко снизятся с +22 до +14. В ночь на понедельник придут первые заморозки этого сезона. Температура местами опустится до −1…−3 °С. Днем будет немного холоднее климата — сентябрьские +14…+16 °С.

Однако со вторника снова потеплеет до +20 градусов.

 
 

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Фотограф:
вчера, в 22:10 +1
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