Губернатор Дмитрий Миляев вручил отличившимся работникам агропромышленного комплекса награды

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев посетил молодежный форум «АгроПроДвижение», который проходит в регионе с 18 по 23 сентября. Он собрал порядка 300 студентов и молодых специалистов АПК из разных регионов, а также экспертов в сфере сельского хозяйства.

— Сегодня агропромышленный комплекс стремительно развивается. Люди, работающие в сфере АПК, играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности государства, а для молодежи в этой отрасли есть все возможности для развития и самореализации, — отметил губернатор.

Напомним, что по отдельным видам продукции область входит в топ-10 по стране. По производству картофеля она уже несколько лет занимает второе место в России: в прошлом году собрали рекордный в истории Тульской области урожай — более 700 тысяч тонн. А по производству рапса — третье место в ЦФО.

Общий объем продукции сельского хозяйства за прошлый год превысил 100 млрд рублей и составил 113 млрд рублей — еще один рекордный показатель.

Каждый год в Тульской области запускаются новые производства в сфере АПК. Только за последние несколько лет реализовано несколько десятков крупных инвестпроектов.

— Что бы ни происходило сегодня в мире, на прилавках наших магазинов все необходимые продукты. А кто это производит? Это наши аграрии. Благородная профессия — кормить людей. Кто-то этой профессии отдал всю жизнь, а кто-то, только начинает свой путь. Главное, чтобы те ребята, которые пришли учиться на специальности агропромышленного комплекса, в дальнейшем работали на наших предприятиях, — сказал Дмитрий Миляев.

Он пообщался с молодыми специалистами — участниками форума. В числе вопросов — развитие агропромышленного комплекса в регионе, поддержка аграриев в ближайшие 5 лет, транспортная обеспеченность Богородицкого сельскохозяйственного колледжа: студентам необходим транспорт для выездов на практику. По поручению Дмитрия Миляева для ребят купят новый автобус.

— Вы живете в период огромных возможностей: наблюдается рост заработных плат и дефицит молодых специалистов во многих отраслях. Поступив в учебное заведение с сельскохозяйственным профилем, вы можете рассчитывать на работу в современном агропромышленном комплексе, — отметил губернатор.

Большинство хозяйств уже внедряют автоматизацию и техническое перевооружение. Современные животноводческие и молочные фермы, тепличные комплексы и предприятия переработки оснащены новейшим оборудованием.

Дмитрий Миляев вручил отличившимся работникам агропромышленного комплекса государственные, региональные и ведомственные награды.

Уже второй год программным партнёром форума «АгроПроДвижение» является Институт молодёжи.