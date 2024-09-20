  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. Тульские новости культуры - страница 357 - MySlo.ru
  5. Тульские новости культуры - страница 357 - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Губернатор Дмитрий Миляев вручил отличившимся работникам агропромышленного комплекса награды
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Дмитрий Миляев вручил отличившимся работникам агропромышленного комплекса награды

В регионе стартовал молодежный форум «АгроПроДвижение».

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев посетил молодежный форум «АгроПроДвижение», который проходит в регионе с 18 по 23 сентября. Он собрал порядка 300 студентов и молодых специалистов АПК из разных регионов, а также экспертов в сфере сельского хозяйства.

4mxg6ubnnp5tugj361hdsu8n2u9t8n3x.jpg

— Сегодня агропромышленный комплекс стремительно развивается. Люди, работающие в сфере АПК, играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности государства, а для молодежи в этой отрасли есть все возможности для развития и самореализации, — отметил губернатор.

Напомним, что по отдельным видам продукции область входит в топ-10 по стране. По производству картофеля она уже несколько лет занимает второе место в России: в прошлом году собрали рекордный в истории Тульской области урожай — более 700 тысяч тонн. А по производству рапса — третье место в ЦФО.

Общий объем продукции сельского хозяйства за прошлый год превысил 100 млрд рублей и составил 113 млрд рублей — еще один рекордный показатель.

e7dz81m25abgs7b0kruj87ifg39dlw2p.jpg

Каждый год в Тульской области запускаются новые производства в сфере АПК. Только за последние несколько лет реализовано несколько десятков крупных инвестпроектов.

— Что бы ни происходило сегодня в мире, на прилавках наших магазинов все необходимые продукты. А кто это производит? Это наши аграрии. Благородная профессия — кормить людей. Кто-то этой профессии отдал всю жизнь, а кто-то, только начинает свой путь. Главное, чтобы те ребята, которые пришли учиться на специальности агропромышленного комплекса, в дальнейшем работали на наших предприятиях, — сказал Дмитрий Миляев.

qw7s5ql8ggs666g03ist38u7qf2kwljl.jpg

Он пообщался с молодыми специалистами — участниками форума. В числе вопросов — развитие агропромышленного комплекса в регионе, поддержка аграриев в ближайшие 5 лет, транспортная обеспеченность Богородицкого сельскохозяйственного колледжа: студентам необходим транспорт для выездов на практику. По поручению Дмитрия Миляева для ребят купят новый автобус.

— Вы живете в период огромных возможностей: наблюдается рост заработных плат и дефицит молодых специалистов во многих отраслях. Поступив в учебное заведение с сельскохозяйственным профилем, вы можете рассчитывать на работу в современном агропромышленном комплексе, — отметил губернатор.

Большинство хозяйств уже внедряют автоматизацию и техническое перевооружение. Современные животноводческие и молочные фермы, тепличные комплексы и предприятия переработки оснащены новейшим оборудованием.

Дмитрий Миляев вручил отличившимся работникам агропромышленного комплекса государственные, региональные и ведомственные награды.

Уже второй год программным партнёром форума «АгроПроДвижение» является Институт молодёжи.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 21:30 +1
Другие статьи по темам
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тула
Прочее
молодежный форум АгроПроДвижение

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Когда в Тульской области стартует отопительный сезон?
Когда в Тульской области стартует отопительный сезон?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.