В Туле подвели итоги программы «Мама-предприниматель 2024»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

20 сентября в Центре «Мой бизнес» завершилась образовательная программа «Мама-предприниматель». Она реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» по инициативе заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой.

— Программа ориентирована на женщин с детьми, которые хотят запустить или развивать свой бизнес. Участницы проходят обучение, пишут бизнес-план, находят единомышленников. Авторы лучших проектов регионального этапа получают грант в 100 тысяч рублей и помощь с продвижением продукции, а победители федерального этапа — грант до 1 миллиона рублей и поддержку от партнеров программы, — поясняет Татьяна Илюшникова.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, на протяжении пяти дней мамы обучались основам предпринимательской деятельности и работали над своими проектами. Также они посетили сельскохозяйственный потребительский кооператив «Агрохолдинг „Северин“» — участник проекта «Сделано в Тульской области» — и образовательный центр Юлии Денисовой «Альтернатива».

Из 40 заявок в финал регионального этапа вышли 16 проектов. Среди бизнес-идей были представлены фотоуслуги, продукты здорового питания, сладости, детские обучающие квесты и игры, услуги индустрии красоты и др.

Победу одержала многодетная мама Виктория Ротарь с проектом современного фитнес-центра. Она получила грант в размере 100 тысяч рублей.

Эти средства Виктория направит на развитие своей студии, в которой женщины укрепляют мышечный корсет, корректируют осанку и восстанавливаются после родов.

Участницы программы Анастасия Голубина и Анжела Нестерова стали обладательницами сертификатов от партнера программы ВКонтакте.