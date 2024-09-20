  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле подвели итоги программы «Мама-предприниматель 2024» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле подвели итоги программы «Мама-предприниматель 2024»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле подвели итоги программы «Мама-предприниматель 2024»

Победу одержала многодетная мама Виктория Ротарь с проектом современного фитнес-центра.

20 сентября в Центре «Мой бизнес» завершилась образовательная программа «Мама-предприниматель». Она реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» по инициативе заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой.

— Программа ориентирована на женщин с детьми, которые хотят запустить или развивать свой бизнес. Участницы проходят обучение, пишут бизнес-план, находят единомышленников. Авторы лучших проектов регионального этапа получают грант в 100 тысяч рублей и помощь с продвижением продукции, а победители федерального этапа — грант до 1 миллиона рублей и поддержку от партнеров программы, — поясняет Татьяна Илюшникова.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, на протяжении пяти дней мамы обучались основам предпринимательской деятельности и работали над своими проектами. Также они посетили сельскохозяйственный потребительский кооператив «Агрохолдинг „Северин“» — участник проекта «Сделано в Тульской области» — и образовательный центр Юлии Денисовой «Альтернатива».

Из 40 заявок в финал регионального этапа вышли 16 проектов. Среди бизнес-идей были представлены фотоуслуги, продукты здорового питания, сладости, детские обучающие квесты и игры, услуги индустрии красоты и др.

e485kcpmv4wqly34o3jx1j4w1jr98qoh.jpg

Победу одержала многодетная мама Виктория Ротарь с проектом современного фитнес-центра. Она получила грант в размере 100 тысяч рублей.

Эти средства Виктория направит на развитие своей студии, в которой женщины укрепляют мышечный корсет, корректируют осанку и восстанавливаются после родов.

k4qmlfsygr46qr28m1c0i1iug157fv40.jpg

Участницы программы Анастасия Голубина и Анжела Нестерова стали обладательницами сертификатов от партнера программы ВКонтакте.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 19:06 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
проект Мама-предприниматель
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Три тульских школы получили оборудование для флорбола
Три тульских школы получили оборудование для флорбола
В Тульской области стартовал финальный этап Всероссийской спартакиады Следственного комитета РФ
В Тульской области стартовал финальный этап Всероссийской спартакиады Следственного комитета РФ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.